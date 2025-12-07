Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El piloto de McLaren Lando Norris (REUTERS/Amr Alfiky)

Lando Norris se consagró campeón del mundo de Fórmula 1 tras conquistar el tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi, en una jornada marcada por las estrategias, la presión y una diferencia mínima de puntos sobre Max Verstappen. El piloto británico logra así su primer campeonato mundial, poniendo fin al dominio del piloto neerlandés y regresando la corona a Reino Unido por primera vez desde el último título de Lewis Hamilton en 2020.

El plan de los equipos punteros fue evidente desde los inicios del fin de semana en Yas Marina. Tanto Red Bull como McLaren optaron por ceñirse a sus respectivas hojas de ruta, apostando a que la lógica prevalecería si se ejecutaban bien los pasos previstos. Si Norris se clasificaba en las posiciones de podio, el título quedaría en sus manos, independientemente del desempeño de Verstappen. El piloto neerlandés, por su parte, acudió a la cita con un escenario exigente: se veía obligado a sumar el mayor botín de puntos y a esperar un traspié de su rival, una combinación que no llegó a materializarse pese a sumar su octava victoria del año.

En la salida, Verstappen tomó ventaja y se mantuvo al frente del pelotón, con el objetivo de dominar el ritmo de carrera e imponerse sobre sus perseguidores. McLaren, con sus dos monoplazas, se repartió roles y ajustó estrategias de acuerdo a las posibilidades de sus pilotos. Oscar Piastri, tercero en la clasificación general, tomó la iniciativa frente a su compañero y consolidó una posición que sería clave para las aspiraciones del equipo. Norris, en tanto, mantuvo la serenidad y ejecutó su propio plan, que consistía en evitar riesgos y responder con eficacia a los movimientos de sus rivales inmediatos durante la prueba.

El equipo de McLaren y Lando Norris tras el GP de Abu Dhabi (REUTERS/Jakub Porzycki)

El punto de inflexión se dio con la primera parada en boxes de Norris, en la vuelta 17. Desde ese momento, el británico necesitó escalar posiciones con rapidez, enfrentándose a un tren de monoplazas que amenazaban con complicar la calculadora del campeonato. Uno de los desafíos principales surgió al encontrar a Yuki Tsunoda, quien, tras recibir instrucciones por radio, intentó contener el avance del británico: “Esperamos que Norris llegue a la zona del DRS durante la próxima vuelta. Pon todo lo que tengas”, fue el mensaje que transmitió su equipo. No obstante, Norris resolvió el duelo en una sola recta, consolidando el tercer lugar que necesitaba para el título, destacó.

Las palabras de Norris tras cruzar la meta

En las vueltas siguientes, el piloto de McLaren mantuvo a raya a George Russell primero y luego a Charles Leclerc, este último rival que buscó la presión en los tramos finales. El equipo no recurrió a órdenes de equipo extremas: aunque Piastri estuvo técnicamente en posición de ceder el podio en caso necesario, Norris nunca perdió el control de la situación. El propio Norris comentó tras cruzar la línea de meta: “Trabajamos toda la temporada para este momento. El equipo fue clave en cada decisión y en la ejecución de cada parada. Ganar así, con disciplina y sin errores, es una recompensa inmensa”.

Además, la estrategia de McLaren buscó evitar errores recientes que pusieron en peligro el campeonato. La descalificación sufrida en Las Vegas y la gestión polémica en Qatar sirvieron de lección al equipo liderado por Zak Brown, que optó por la moderación y el cálculo sobre la improvisación. Consciente del contexto, el director ejecutivo remarcó: “Aprendimos de nuestras caídas. Este título es fruto de la resiliencia y del trabajo en equipo. Volver a la victoria quince años después, llena de orgullo a todos en la fábrica”.

Los pilotos de McLaren respondieron si se ayudarían en Abu Dhabi

El cierre del gran premio de Abu Dabi confirmó la renovación de McLaren, que vuelve a figurar como referente técnico y competitivo tras una larga travesía en la sombra desde el título de Hamilton en 2008. La victoria de Norris lo ubica como el trigésimo quinto piloto en adjudicarse el campeonato del mundo y aporta a la escudería de Woking un impulso vital a las puertas del cambio reglamentario que se implementará en 2026. Red Bull, pese a sumar una nueva victoria con Verstappen, cede el trono a Norris, mientras la Fórmula 1 se prepara para otra era de incertidumbre y posibilidades abiertas.

En la clasificación final de la temporada, Norris sumó 423 puntos, superando por dos a Verstappen. Oscar Piastri, consistente a lo largo del campeonato, se quedó con el tercer lugar. Fernando Alonso concluyó sexto en Abu Dabi y Carlos Sainz cruzó la meta en la decimotercera posición, de acuerdo al registro oficial de F1.com. La temporada 2025 deja así un nuevo campeón mundial y la promesa de más batallas en la cúspide del automovilismo internacional.