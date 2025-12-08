Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

El jefe de equipo de Aston Martin F1 Adrian Newey (REUTERS/Jakub Porzycki)

La temporada 2025 de Fórmula 1 llegó a su fin este fin de semana tras el Gran Premio de Abu Dhabi. Para Aston Martin ha sido un año de altibajos y escasos éxitos. El equipo británico arrancó el ciclo con expectativas renovadas, pero pronto la realidad técnica frenó su impulso: el primer monoplaza bajo la normativa recién finalizada resultó ser de los más lentos de la parrilla. El escenario inicial, sin embargo, no se mantuvo estático. A lo largo de las temporadas siguientes, Aston Martin consiguió mejoras que lo catapultaron al grupo intermedio y, en 2023, la apuesta subió de nivel con el fichaje de Fernando Alonso.

Esa incorporación supuso un cambio de imagen y resultados. Bajo el liderazgo del piloto asturiano, el equipo alcanzó nuevos objetivos: ocho podios y un perfil alto en la disputa de puntos y posiciones entre los grandes. Pero el progreso no fue lineal. El AMR23 con el que Alonso brilló al principio perdió fortaleza conforme transcurrieron las carreras. A mitad de la temporada, Aston Martin ya evidenciaba menor rendimiento frente a escuadras como Mercedes, Ferrari y McLaren, lo que resultó en una segunda mitad del año menos exitosa. Al llegar a 2024, la diferencia con los equipos principales se acentuó y Aston Martin debió conformarse con la quinta plaza en el campeonato de constructores.

Esa tendencia de descenso de competitividad no remitió, sino que se agudizó en 2025. Fernando Alonso resumió el año con una sola palabra: “decepcionante”. Los resultados apoyan esa visión. El AMR25, monoplaza de la última temporada con la antigua reglamentación, no permitió a Alonso sumar un solo punto hasta llegar al Gran Premio de España. Desde entonces, la situación mejoró ligeramente, permitiéndole puntuar en varias carreras. Sin embargo, el vehículo se mostró incapaz de sostenerse en la lucha del bloque medio: Williams y Racing Bulls se posicionaron con mejores resultados, relegando a Aston Martin al séptimo puesto final.

El monoplaza de Aston Martin (REUTERS/Amr Alfiky)

Con la mirada puesta en el futuro, la dirección del equipo encaró una profunda remodelación. Incorporaciones técnicas como las de Andy Cowell y Enrico Cardile, así como el fichaje de Adrian Newey como jefe de filas, transmitieron optimismo en la sede de Silverstone. Según contó un embajador de la escudería a Car and Driver, el ambiente en la fábrica ha cambiado, y la llegada de Newey ha encendido la expectativa de cara a la nueva era de motores de 2026, que estará marcada por la alianza estratégica con Honda.

Adrian Newey y la temporada 2026

Adrian Newey, quienes muchos consideran el ingeniero más influyente de la Fórmula 1 moderna, no escondió la autocrítica sobre lo vivido en la campaña recién terminada. “Lo que me hace levantarme por las mañanas es mi pasión por el rendimiento del coche, en todos los aspectos. Lo que realmente queremos hacer ahora es simplemente asentarnos y tener un periodo de estabilidad. El coche de este año ha sido claramente una decepción para todos en el equipo”, admitió el nuevo jefe técnico de Aston Martin.

Newey profundizó en los retos técnicos que enfrentó el equipo: “Ha sido un coche muy difícil de conducir y de poner a punto. Al ser un equipo de fábrica ahora las cosas cambian porque significa que al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad en el diseño del motor”. Su análisis incluyó también las implicaciones de convertirse ahora en responsables de su propia caja de cambios: “Por primera vez en mucho tiempo tenemos que fabricar nuestra propia caja de cambios, lo que supone crear un nuevo departamento. Cuando renuncié a Red Bull no sabía lo que me depararía en el futuro”.

El cambio de escudería de Newey fue noticia en el paddock. Tras un largo periodo triunfal en Red Bull, primero junto a Sebastian Vettel y más recientemente con Max Verstappen, el ingeniero británico apostó por Aston Martin como el proyecto más interesante ante las novedades técnicas promovidas por la Federación Internacional para 2026. “No puedo decir que estoy disfrutando todos los días, pero he disfrutado mucho de mi carrera. Me siento muy privilegiado de estar involucrado en este deporte. Sentí que si seguía trabajando en este deporte debía seguir mi pasión, y eso he hecho”, comentó en declaraciones para DAZN.

Ahora, Aston Martin encara uno de los mayores retos de su historia, centrando su energía en dotar a Alonso, Stroll y al equipo de un monoplaza capaz de devolverlos a los primeros planos en la próxima era de la Fórmula 1.