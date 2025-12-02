España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

El partido de ida entre España y Alemania de la Nations League (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

España tiene una cita con la gloria. El Metropolitano será escenario para el duelo final ante Alemania, tras certificar un empate durante el partido de ida de la Nations League. La selección española acude como vigente campeona y defensora del título que busca revalidar en terreno rojiblanco. Además, tratarán de quitarse la espinita clavada desde hace cuatro meses, cuando Inglaterra consiguió doblegarlas en la final de la Eurocopa. Tienen hambre de títulos y de cerrar el año con la cuarta copa de su palmarés (después del Mundial de Australia y la Nations League de 2024).

El resultado sin goles en Kaiserslautern dejó la eliminatoria totalmente abierta para el desenlace que se vivirá en Madrid. El primer partido mostró dos caras bien distintas. La selección de Alemania tomó la iniciativa desde el inicio, apostando por la intensidad física y la presión constante sobre la posesión española. Frente a esta propuesta, España tuvo que esforzarse al máximo en defensa durante el primer tiempo, apoyándose en una sólida actuación de Cata Coll bajo los palos y en la seguridad de Irene Paredes, quien protagonizó una intervención decisiva al despejar un balón sobre la línea.

Esa primera mitad exigió a la Roja un ejercicio de concentración y sacrificio para mantenerse dentro del partido. Tras el descanso, el equipo español ajustó su esquema. Las jugadoras lograron avanzar líneas, retener el balón y tratar de plantar cara a sus rivales. Sin embargo, los minutos pasaron sin que el marcador llegara a moverse y ahora se medirán en el Metropolitano para disputar el duelo definitivo. El que decidirán quién se lleva la copa.

El partido entre Alemania y España de la Liga de Naciones (RFEF / Europa Press)

Para la vuelta, el Estadio Metropolitano se prepara para recibir a las jugadoras españolas en un ambiente de máxima expectación. El objetivo del equipo será recuperar su identidad futbolística, caracterizada por el control del juego, la circulación pausada y la utilización del talento colectivo. Necesitan recuperar esa esencia que las llevó a alcanzar la gloria durante el Mundial de Australia en 2023 y en la Nations League 2024.

Aitana, la gran ausencia

Una de las grandes ausencias en el once de la selección español será Aitana Bonmatí. La jugadora terminó el entrenamiento del pasado domingo en la Ciudad Deportiva de Las Rozas lesionada debido a un mal apoyo. ¿El diagnóstico? Fractura de peroné, de la cual será operada este martes. Una baja que se suma a la de Patri Guijarro, Salma Paralluelo y Kika Nazareth. De esta forma, Sonia Bermúdez tendrá que reestructurar el plantel para paliar las bajas por lesión.

Montse Tomé, entrenadora de la selección española de fútbol femenino, habla sobre el reto de los Juegos Olímpicos

No podrá contar con grandes jugadores, pero sí con los 70.000 aficionados que estarán apoyando a la selección española en las gradas del Metropolitano. “Con su juego han conseguido que mañana vengan aquí 70.000 personas y es algo histórico que hay que poner en valor”, aseguraba la seleccionadora en rueda de prensa. Además, añadió: “Agradecer a la gente que ha hecho el esfuerzo. La hora puede ser buena o no, pero poder mover a 70.000 personas es gracias a lo que han conseguido las futbolistas, eso no se construye en un día. Queremos brindarles un buen partido y ojalá podamos regalarles esa victoria que todo el mundo desea. Esto es un poco de todas. Las que llegan primero tiraron muros, luego llegaron las siguientes. Nos toca disfrutar de este pedazo de equipo y se merecen que mañana esté el estadio lleno”.

Con el apoyo de las gradas llenas, España tratará de imponerse a Alemania y sumar su tercer título a su palmarés, el primero de Sonia Bermúdez como seleccionadora. El Metropolitano será el escenario donde España podría recuperar su chispa y alcanzar la gloria este martes 2 de diciembre.