Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Nations League: el título se decidirá en el Metropolitano (RFEF, Europa Press)

Noche de máxima tensión en Kaiserslautern en la ida de la final de la Liga de Naciones femenina. Alemania y España se marcharon sin goles en el marcador, en un partido en el que el conjunto dirigido por Sonia Bermúdez atravesó serias dificultades frente a una selección alemana superior en intensidad y ocasiones. Las acciones de Cata Coll bajo los palos evitaron que el resultado se decantara, y dejan todo abierto para la vuelta en el Metropolitano de Madrid, donde se decidirá el título el martes que viene.

El planteamiento de la selección española repitió la estructura conocida bajo las órdenes de Sonia Bermúdez, con la única novedad de Esther González en la delantera, acompañada por Mariona Caldentey y Claudia Pina. Por parte de Alemania, la entrada de Nicole Anyomi en sustitución de la lesionada Lea Schüller marcó el inicio. La atacante del Eintracht Frankfurt atraviesa una buena temporada en la Bundesliga y ocupó su lugar en el once inicial.

El ambiente del estadio y la intensidad de las jugadoras alemanas se notaron desde el primer minuto. A los dos minutos de juego, un disparo de Bühl encontró respuesta en Cata Coll. Irene Paredes apareció después para cortar otra tentativa de ataque, mientras Alemania desplegó velocidad en las transiciones, presión alta y búsqueda constante del gol. Anyomi generó peligro en el área, paseándose con el balón pero sin encontrar compañera para rematar. España sufría y apenas lograba mantener la posesión.

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Nations League: el título se decidirá en el Metropolitano (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Alemania domina la primera mitad y Cata Coll sostiene a España

A medida que avanzó la primera parte, el equipo local acumuló ocasiones. Cata Coll atrapó un disparo de Bühl en el 20’ y poco después detuvo un zurdazo de Kett con una mano salvadora. Brand estuvo a punto de marcar, pero Irene Paredes salvó el gol sobre la línea. En el minuto 29, Brand volvió a intentarlo, esta vez chocando de nuevo con Cata Coll. La portera del Barcelona realizó hasta tres paradas decisivas en la primera media hora, frenando cada intento alemán. España, muy exigida y desbordada en muchos momentos, apenas logró inquietar a la portera Berger en toda la primera parte.

El descanso trajo cambios. España regresó al campo con otra actitud, más activa y con mayor presencia en campo rival. Alexia Putellas remató con la izquierda, pero la pelota se marchó rozando el palo. En el 52’, Esther González cabeceó tras una jugada de Mariona y la pelota se estrelló en el larguero. Eva Navarro entró por Claudia Pina para intentar frenar las contras alemanas y ganar solidez en las transiciones.

Alemania respondió enseguida. Bühl lanzó un disparo lejano que se fue al poste y, poco después, el travesaño volvió a evitar el tanto tras otro remate suyo. Los fallos en la entrega del balón penalizaban a las españolas, pero la defensa, con aportación de María Méndez, consiguió achicar el peligro. Anyomi abandonó el campo por lesión y Shekiera ocupó su puesto. En el tramo final, debutó Edna Imade, de la Real Sociedad, en la absoluta. El empate a cero permanece como resultado final tras varias intervenciones de mérito, incluida una salida de Cata Coll en tiempo añadido para evitar el gol en el último instante. Con todo por decidir, Madrid espera ya la resolución del título de la Nations League la próxima semana.