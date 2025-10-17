Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

La jugadora de la selección española Jenni Hermoso. (EFE)

La seleccionadora nacional Sonia Bermúdez ha ofrecido este jueves 17 de octubre su primera convocatoria al frente de la selección española femenina, en un acto celebrado en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. La madrileña inicia así oficialmente su etapa al frente del combinado nacional tras sustituir a Montse Tomé, con el gran reto de mantener el nivel competitivo del equipo campeón del mundo y vigente campeón de la Nations League.

La lista servirá para preparar las semifinales de la Liga de Naciones 2025 ante Suecia, una eliminatoria decisiva que determinará qué selección accede a la gran final del torneo. España jugará la ida el 24 de octubre en La Rosaleda, Málaga, a las 20:00 horas, y la vuelta el 28 de octubre en el Gamla Ullevi de Gotemburgo, a las 19:00 horas. En juego está mucho más que el billete a la final: el prestigio del fútbol femenino español y la consolidación de una nueva era bajo el mando de Bermúdez.

Sonia Bermúdez. (EFE)

En un vídeo centrado en la ciudad de Málaga, sede del partido, centrado en el arte y la figura de Picasso, se ha presentado la convocatoria con la narración de otro emblema local como Antonio Banderas.

La convocatoria

-Porteras: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club), Eunate Astrálaga (SD Eibar)

-Defensas: Ona Batlle (FC Barcelona), Olga Carmona (PSG), Irene Paredes (FC Barcelona), María León (FC Barcelona), Jana Fernández (London city Lionesses), María Méndez (Real Madrid) y Lucía Corrales (London city Lionesses)

-Centrocampistas: Alexia Putellas (FC Barcelona), Laia Aleixandri (FC Barcelona), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Vicky López (FC Barcelona) y Clara Serrajordi (FC Barcelona)

-Delanteras: Jenni Hermoso (Tigres), Mariona Caldentey (Arsenal), Esther González (Gotham FC), Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Eva Navarro (Real Madrid) y Cristina Martín-Prieto (Benfica)

Entre las jugadoras que repiten convocatoria, se encuentran varios pilares de la plantilla como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Irene Paredes, Olga Carmona o Cata Coll, junto a nuevas incorporaciones que refuerzan distintas líneas del equipo como Astralaga, Lucía Corrales o Clara Serrajordi, que no saben lo que es debutar con la selección.

El regreso de Jenni Hermoso

El gran titular de esta primera lista es el regreso de Jenni Hermoso a la selección. La delantera, que no había sido convocada desde hace más de un año, volverá a vestir la camiseta nacional. Su presencia marca un paso simbólico hacia adelante en la reconstrucción del grupo.

Hermoso, actualmente en Tigres, en México, ha sido elegida la mejor jugadora del mes en la liga mexicana, donde ha anotado 13 tantos esta temporada. Su vuelta supone también el cierre deportivo de un episodio que trascendió los terrenos de juego, después de la polémica vivida con el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, durante la celebración del título mundial, después de que este le diera un beso sin su consentimiento y se viera más tarde obligado a dimitir.

También sorprende el regreso de Mapi León. La defensora del Barcelona vuelve a una convocatoria tras ser la única jugadora que renunció al combinado nacional en aquel momento de tensión.

Jenni Hermoso rompió en llanto al recordar la presión mediática

En el apartado de ausencias, destacan las bajas por lesión de Patri Guijarro, la jugadora más destacada de la pasada Eurocopa, que continúa su recuperación de una fractura por estrés en el escafoides, y Tere Abelleira, que sigue recuperándose del cruzado. Otras ausencias, por decisión técnica, han sido las de Athenea del Castillo, Alba Redondo o Maite Zubieta.

Con esta lista, Sonia Bermúdez marca el inicio de su proyecto deportivo al frente de la Selección femenina, combinando continuidad, talento y una apuesta clara por la unidad. España, campeona del mundo y de la Nations League y subcampeona de Europa, abre una nueva etapa con la mirada puesta en otra final.