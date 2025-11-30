España Deportes

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

La centrocampista abandonaba la sesión matinal del domingo con signos de dolor

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a unas horas de la final de la Nations (@aitanabonmati)

La Selección española de fútbol femenino ha sufrido un golpe inesperado en la antesala de la final de la Nations League. Aitana Bonmatí se perderá el encuentro decisivo frente a Alemania tras diagnosticársele una fractura en el peroné izquierdo. Al parecer, la lesión de la centrocampista se ha producido durante el entrenamiento de este domingo, 30 de noviembre, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Las alarmas se encendieron cuando la ganadora en tres ocasiones del Balón de Oro ha abandonado la sesión matinal con signos de dolor intenso tras una acción fortuita.

El parte médico que ha publicado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado, horas después de haberle hecho las pruebas a la jugadora, que Bonmatí no podrá jugar la vuelta de la final contra las alemanas este martes, 2 de diciembre, a las 18:30 horas en el Riyadh Air Metropolitano. Por lo que, la baja de la catalana supone un revés para la selección dirigida por Sonia Bermúdez, obligada a replantear su esquema titular antes del partido.

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a unas horas de la final de la Nations (@aitanabonmati)

Una vuelta a casa en el peor momento de la temporada

La centrocampista de Sant Pere de Ribas “volverá a la ciudad condal y a la disciplina de su club para comenzar su periodo de recuperación”, según ha afirmado la RFEF. Su ausencia de la tres veces mejor futbolista del mundo genera inquietud tanto en la Federación como en la afición, cuando el equipo disputa la posibilidad de conquistar un título internacional.

Recordemos que la ida ha dejado a la selección en el mismo punto desde que comenzó el partido: con un empate a cero en el Fritz-Walter. Las locales, dirigidas por Christian Wück, impusieron una fuerte presión en la salida de balón española durante la primera mitad. Lo que hizo que las campeonas del mundo no lograsen mantener la posesión frente al despliegue físico y táctico de la escuadra alemana.

La final de la Nations League está por definirse

Después de la retirada de Bonmatí, la selección tiene que apretarse aún más las pilas para superar a las alemanas y retener el empuje de Klara Bühl. El enfrentamiento del pasado viernes dejó a una Cata Coll, que detuvo en tres ocasiones consecutivas a la delantera, y a Irene Paredes como las salvadoras del marcador en la primera parte, según ha recogido RTVE.

Mientras, en los últimos 45 minutos, el equipo de Bermúdez consiguió mejorar el rendimiento tras ajustar su planteamiento durante el descanso. Alexia Putellas lanzó el primer aviso y Esther González dispuso de la ocasión más clara con un disparo al palo. No obstante, la reacción española fue efímera, ya que Alemania retomó la iniciativa y estuvo cerca de marcar en dos ocasiones más con un disparo de Bühl en el poste y un centro peligroso estrellado en el travesaño.

Ambas selecciones buscaron conservar el empate en los minutos finales para dejar el resultado en la vuelta. Aun así, el partido dejó como nota la solidez defensiva española y la certeza de que el título de la Nations League se definirá en el Estadio Metropolitano de Madrid el martes.

