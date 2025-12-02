España Deportes

España - Alemania, en directo: sigue la final de la Nations League Femenina

Sigue el minuto a minutos del duelo final entre la selección español y equipo alemán

El partido de ida entre
El partido de ida entre España y Alemania de la Nations League (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La selección femenina de fútbol está ante un desafío de máxima exigencia que tendrá como escenario el Metropolitano. Allí, en territorio rojiblanco, se disputa la vuelta de la gran final de la UEFA Nations League ante Alemania. Tras un empate sin goles en el partido de ida, este encuentro adquiere un valor decisivo, ya que el vencedor se proclamará campeón de la competición. España, que llega a esta instancia como defensora del título, afronta este duelo con el impulso de su reciente trayectoria y el apoyo de su afición.

El equipo español no solo tiene en mente la posibilidad de añadir una nueva copa a su palmarés, sino también la intención de superar la espina clavada que dejó la derrota durante la final de la Eurocopa frente a Inglaterra hace apenas cuatro meses. En caso de lograr la victoria, España sumaría su tercer gran título en una etapa marcada por el éxito tras levantar el Mundial en Australia y la anterior edición de la Nations League en 2024.

18:19 hsHoy

47′ Final de la primera parte con el marcador todavía en empate a 0-0

18:19 hsHoy

46′ La que ha tenido Anyomi!!!!!!!!! Se marchó rozando el palo

18:17 hsHoy

45′ La portera de Alemania necesita de las asistencias médicas, aunque puede continuar

18:16 hsHoy

44′ Vaya disparo de Vicky! Qué poquito le ha faltado para ver portería, pero se marcha por muy poco

18:12 hsHoy

40′ Vaya disparo de Pina!! A balón parado trata de buscar la portería de Berger, pero se marcha directamente fuera

18:11 hsHoy

39′ Vicky sube por banda y consigue poner un centro al segundo palo, pero Olga Carmona no llega a rematar

18:09 hsHoy

37′ Madreeee míaaaaaaaaaa España!!!!!!! Vaya jugadón y qué bien la engancha Mariona, pero el balón sale alto

18:07 hsHoy

34’ Tras una jugaba que prometía más de lo que acabó siendo, Mapi León carga la pierna y dispara contra la portería de Berger, pero el balón acaba saliendo alto

18:04 hsHoy

32′ Tarjeta amarilla para Gwinn tras una entrada sobre Olga Carmona

18:01 hsHoy

29′ Brand consigue sacar el disparo después de una sucesión de pases, pero el balón acaba en las manos de Cata Coll

