España - Alemania, en directo: sigue la final de la Nations League Femenina

El partido de ida entre España y Alemania de la Nations League (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La selección femenina de fútbol está ante un desafío de máxima exigencia que tendrá como escenario el Metropolitano. Allí, en territorio rojiblanco, se disputa la vuelta de la gran final de la UEFA Nations League ante Alemania. Tras un empate sin goles en el partido de ida, este encuentro adquiere un valor decisivo, ya que el vencedor se proclamará campeón de la competición. España, que llega a esta instancia como defensora del título, afronta este duelo con el impulso de su reciente trayectoria y el apoyo de su afición.

El equipo español no solo tiene en mente la posibilidad de añadir una nueva copa a su palmarés, sino también la intención de superar la espina clavada que dejó la derrota durante la final de la Eurocopa frente a Inglaterra hace apenas cuatro meses. En caso de lograr la victoria, España sumaría su tercer gran título en una etapa marcada por el éxito tras levantar el Mundial en Australia y la anterior edición de la Nations League en 2024.