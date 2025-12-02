España - Alemania, en directo: sigue la final de la Nations League Femenina

La selección femenina de fútbol está ante un desafío de máxima exigencia que tendrá como escenario el Metropolitano. Allí, en territorio rojiblanco, se disputa la vuelta de la gran final de la UEFA Nations League ante Alemania. Tras un empate sin goles en el partido de ida, este encuentro adquiere un valor decisivo, ya que el vencedor se proclamará campeón de la competición. España, que llega a esta instancia como defensora del título, afronta este duelo con el impulso de su reciente trayectoria y el apoyo de su afición.
El equipo español no solo tiene en mente la posibilidad de añadir una nueva copa a su palmarés, sino también la intención de superar la espina clavada que dejó la derrota durante la final de la Eurocopa frente a Inglaterra hace apenas cuatro meses. En caso de lograr la victoria, España sumaría su tercer gran título en una etapa marcada por el éxito tras levantar el Mundial en Australia y la anterior edición de la Nations League en 2024.
47′ Final de la primera parte con el marcador todavía en empate a 0-0
46′ La que ha tenido Anyomi!!!!!!!!! Se marchó rozando el palo
45′ La portera de Alemania necesita de las asistencias médicas, aunque puede continuar
44′ Vaya disparo de Vicky! Qué poquito le ha faltado para ver portería, pero se marcha por muy poco
40′ Vaya disparo de Pina!! A balón parado trata de buscar la portería de Berger, pero se marcha directamente fuera
39′ Vicky sube por banda y consigue poner un centro al segundo palo, pero Olga Carmona no llega a rematar
37′ Madreeee míaaaaaaaaaa España!!!!!!! Vaya jugadón y qué bien la engancha Mariona, pero el balón sale alto
34’ Tras una jugaba que prometía más de lo que acabó siendo, Mapi León carga la pierna y dispara contra la portería de Berger, pero el balón acaba saliendo alto
32′ Tarjeta amarilla para Gwinn tras una entrada sobre Olga Carmona
29′ Brand consigue sacar el disparo después de una sucesión de pases, pero el balón acaba en las manos de Cata Coll