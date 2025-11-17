España Deportes

El histórico entrenador de tenis de las hermanas Williams se rinde ante Alcaraz: “Es el jugador más completo de la historia en cuanto a calidad”

El tenista español ya suma en su palmarés seis títulos de Gran Slam y ha vuelto a cerrar el año con la corona de número uno

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz (Europa Press)

El tenista español Carlos Alcaraz culminó la presente temporada consolidado como líder indiscutible del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). El tenis murciano ya acumula seis títulos de Grand Slam, una cifra que lo ubica entre los deportistas más precoces de la élite mundial. Además, está firmando una temporada impecable con múltiples títulos como Roland Garros y el US Open, entre otros. Su desempeño ha sido objeto de análisis por parte de destacadas figuras del ámbito deportivo, incluido Rick Macci, entrenador estadounidense con una larga trayectoria en la formación de grandes talentos internacionales.

En un análisis difundido en sus redes sociales, el técnico Rick Macci dedicó una evaluación exhaustiva sobre el tenis desplegado por Alcaraz. Macci, famoso por haber trabajado con campeonas como Serena Williams y Venus Williams, así como con otros referentes del circuito como Maria Sharapova y Andy Roddick, subrayó las cualidades que distinguen al español de sus contemporáneos. El entrenador aseguró: “Carlos tiene la habilidad de mantenerse en la pelea incluso estando desequilibrado. Su velocidad y agilidad le brindan más opciones, tanto para lanzar con potencia como para defender y replegarse”.

La reflexión del entrenador se extendió a aspectos técnicos y tácticos, donde colocó el acento en la creatividad e imaginación del tenista murciano. “Su creatividad es excepcional; puede jugar con mucho efecto o lanzar dardos. Su imaginación y precisión en los tiros generan riesgos y momentos espectaculares, pero sin duda es el número uno este año”, detalló en su análisis. Para Macci, la capacidad de combinar diferentes registros en el juego permite a Alcaraz adaptarse a distintas situaciones durante los partidos, lo que incrementa notablemente su potencial frente a los adversarios.

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Desde su irrupción en el circuito mayor, Carlos Alcaraz ha llamado la atención por su diversidad de recursos. Posee un servicio potente, domina las transiciones hacia la red y destaca por el uso de la derecha como golpe de definición. Su repertorio ha sido catalogado como uno de los más completos de la actualidad. “Si analizamos a Alcaraz y a cualquier otro jugador que haya jugado a este deporte, centrándonos en su conjunto, es, sin duda, el jugador más completo de la historia en cuanto a calidad. Hay aspectos en los que muchos son mejores, por supuesto, y el tiempo dirá si llegará a ser un jugador aún mejor”, aseguró Macci en sus redes sociales.

La velocidad de Alcaraz

El entrenador norteamericano también destacó la importancia de la anticipación y la rapidez en el juego de Alcaraz. Macci afirmó: “Su factor clave es su velocidad turbo y su anticipación. No se puede ser el mejor en todo, pero Carlos es el líder indiscutible cuando se combinan todas sus habilidades”, una apreciación que, coincide con la opinión de otros entrenadores y exjugadores consultados durante la cobertura de torneos recientes.

Los tres récords que Carlos Alcaraz ha conseguido lograr antes que Rafa Nadal.

La repercusión de estas valoraciones refuerza el impacto que Carlos Alcaraz está teniendo en la escena deportiva a nivel internacional. El español ha construido su trayectoria a partir de una combinación de potencia física, inteligencia táctica y una actitud de superación constante, factores que le han permitido imponerse ante rivales de jerarquía en las competiciones de mayor exigencia. Su progresión sugiere la posibilidad de romper nuevos récords y alcanzar hitos aún no logrados por tenistas de su generación.

