Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Sinner se hizo grande en un escenario complicado para Alcaraz y con el público de cara. El tenista italiano tiró de potencia con su derecha para poner a correr al español y con su saque abierto imposible de restar. El primer set se fue hasta el tie-break sin que ninguno fuera capaz de encontrar la forma de evitar, y ahí Jannik no perdonó. En el segundo, Carlitos comenzó por delante, pero el italiano se levantó para darle la vuelta al marcador con un sólido juego y llevarse el encuentro por 0-2 (6-7 y 5-7), proclamándose campeón de las ATP Finals.

Hace tan solo unos días, Carlitos aseguraba la corona de número uno hasta final de año tras el partido ante Lorenzo Musetti. Necesitaba tres victorias en las ATP Finals, y eso hizo el español. Se impuso a Alex de Miñaur, Taylor Fritz y Lorenzo Musetti para lograr su primer objetivo en el torneo. Tras ello se alzó con la victoria ante el canadiense Félix Auger-Aliassime en las semifinales. Una victoria que le otorgó el billete a la final, donde ya le esperaba su compañero de batallas Jannik Sinner. El español y el italiano volvían a verse las caras en una final, como ya es habitual desde el inicio de la temporada.

El duelo entre ambos comenzó con Carlitos llevándose el primer punto con su saque. Toda una declaración de intenciones, pero Jannik no iba a ponerle las cosas fáciles. El italiano tiró de potencia en su saque y en sus golpes de derecha para poner a correr a Alcaraz por la pista, mientras el español usó su característico saque-volea para llevarse su servicio. Cuando el marcador señalaba 2-1 en el primer set para el de Murcia, se paró el partido para atender a una persona del público. Unos instantes después, Sinner certificaba el 2-2. Unos sets más tarde, Carlitos se veía obligado a pedir la entrada del fisio por molestias en la pierna, aunque pudo continuar el partido.

Ninguno de los dos encontró la forma de romper a su rival para evitar el tie-break. Fue allí donde se decidió el ganador de la primera manga: el italiano, que se mantuvo sólido todo el momento para encontrar la forma de doblegar al español y lo consiguió. La potencia italiana acabó con Carlitos en el primer set del duelo. Jannik estaba por delante en el marcador y a tan solo una manga de proclamarse campeón de las ATP Finals.

Sinner remata a Alcaraz

La segunda manga comenzó con Carlitos rompiendo el servicio a su rival. Parecía que de nuevo el español iba a protagonizar una remontada como la de Roland Garros. Se llevó también su juego, certificándose esa ventaja en el marcador. Pero un Sinner ya experimentado en enfrentarse a Alcaraz, no estaba dispuesto a bajar los brazos tan rápido. Con 3-2 abajo en el marcador, tiró de solidez y potencia para devolverle el golpe al de Murcia y poner luminoso en 3-3. Se llevó también su servicio para desesperación del español, que miraba a su equipo sin entender qué estaba ocurriendo.

A Carlitos no le entraban los golpes, mientras que a Sinner, a pesar de varias faltas de saque que se le fueron acumulando, no mostró fisuras en su juego, sino todo lo contrario. Realizó golpes imposibles, paralelos e incluso se atrevió con varias dejadas a la red que Alcaraz no fue capaz de devolver. El sentir era que Sinner se haría con el partido, lo que no estaba claro era si podrían evitar el tie-break, donde Carlitos tendría alguna oportunidad. El duelo no se fue tan lejos, en el último juego, antes de la muerte súbita, el italiano dio un paso al frente para romper de nuevo al español y llevarse el partido.

Con un 0-2 (6-7 y 5-7) el tenista italiano se coronó como maestro ante su máximo rival: Alcaraz. Jannik no fue capaz de retener la corona que por momento le arrebató a Carlitos, pero sí ha sido capaz de hacerse con el título de las ATP Finals para cerrar un año impecable, donde se ha repartido los títulos con Carlitos.