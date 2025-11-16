Alcaraz - Sinner, sigue en directo la final de las ATP Finals 2025: horario, dónde ver y última hora del tenis

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volverán a protagonizar otra final de alto voltaje, una imagen que empieza a hacerse habitual en el circuito profesional. La reiteración de este duelo no agota el entusiasmo, al contrario, cada nueva cita entre el español y el italiano levanta aún más expectativa tanto entre aficionados como en el entorno del tenis internacional. En esta oportunidad, la final de las ATP Finals pone a prueba una vez más a los dos jugadores que, por resultados y rendimiento, dominan la actualidad de este deporte.

Alcaraz, consolidado en la cima del ranking, aseguró su billete a la final tras una victoria autoritaria ante Félix Auger-Aliassime, firmando un doble 6-2 y 6-4 en las semifinales. El triunfo confirma la consistencia mostrada por el tenista murciano desde el arranque de la temporada, así como el nivel de juego que le ha permitido retener el liderazgo mundial hasta el cierre del año. La pista de Turín será el escenario de un nuevo episodio en esta rivalidad que ya ha dejado huella en escenarios históricos del tenis.

No es la primera vez que Alcaraz y Sinner cruzan sus caminos en una instancia decisiva: han compartido cartel en finales y rondas avanzadas de torneos emblemáticos como Wimbledon, el US Open o Roland Garros. Cada uno de esos encuentros ha consolidado el pulso entre ambos y ha hecho crecer el interés por observar cómo evolucionan dos figuras que encarnan el presente y el futuro del circuito. Ahora, se vuelven a ver las caras en la final de las ATP Finals.