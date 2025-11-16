España Deportes

Alcaraz - Sinner, sigue en directo la final de las ATP Finals 2025: horario, dónde ver y última hora del tenis

Sigue el minuto a minuto del partido entre el tenista español y el italiano

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volverán a protagonizar otra final de alto voltaje, una imagen que empieza a hacerse habitual en el circuito profesional. La reiteración de este duelo no agota el entusiasmo, al contrario, cada nueva cita entre el español y el italiano levanta aún más expectativa tanto entre aficionados como en el entorno del tenis internacional. En esta oportunidad, la final de las ATP Finals pone a prueba una vez más a los dos jugadores que, por resultados y rendimiento, dominan la actualidad de este deporte.

Alcaraz, consolidado en la cima del ranking, aseguró su billete a la final tras una victoria autoritaria ante Félix Auger-Aliassime, firmando un doble 6-2 y 6-4 en las semifinales. El triunfo confirma la consistencia mostrada por el tenista murciano desde el arranque de la temporada, así como el nivel de juego que le ha permitido retener el liderazgo mundial hasta el cierre del año. La pista de Turín será el escenario de un nuevo episodio en esta rivalidad que ya ha dejado huella en escenarios históricos del tenis.

No es la primera vez que Alcaraz y Sinner cruzan sus caminos en una instancia decisiva: han compartido cartel en finales y rondas avanzadas de torneos emblemáticos como Wimbledon, el US Open o Roland Garros. Cada uno de esos encuentros ha consolidado el pulso entre ambos y ha hecho crecer el interés por observar cómo evolucionan dos figuras que encarnan el presente y el futuro del circuito. Ahora, se vuelven a ver las caras en la final de las ATP Finals.

16:47 hsHoy

Carlitos aseguró su corona de número uno tras vencer a Lorenzo Musetti, pero quiere sumar un título más a su palmarés en una temporada increíble para el español

16:30 hsHoy

Quedan 30 minutos para que los tenistas salten a la pista para llevar a cabo el habitual entrenamiento previo al partido

16:23 hsHoy

El patrimonio millonario de Carlos Alcaraz: seis Grand Slam, publicidad con marcas de éxito y sociedades de inversión

El murciano es uno de los jóvenes más ricos de nuestro país gracias a sus triunfos en la pista

El español Carlos Alcaraz celebra
El español Carlos Alcaraz celebra su victoria en semifinales contra el canadiense Félix Auger-Aliassime. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane).

Este domingo, 16 de noviembre, Carlos Alcaraz se disputa el título de las ATP Finals junto a Jannik Sinner. El murciano vuelve a verse las caras con el italiano en la final de un torneo. Sin embargo, seguimos todavía impactados por su triunfo en la final del US Open 2025. Allí, se alzó con su sexto Grand Slam con solo 22 años y recuperó el número uno del mundo, pero lo más importante llegó de la mano del premio. Se trató del individual más elevado jamás entregado en un torneo de tenis: 4.250.000 euros. Una cifra que cambia los estándares del circuito y que refleja hasta qué punto la industria del deporte ha multiplicado sus ingresos en la última década.

16:13 hsHoy

A qué hora y dónde ver la final de las ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

El tenista español y el italiano se vuelven a ver las caras, esta vez por la lucha de la Copa de Maestros

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Una vez más, Carlitos y Sinner se vuelve a entrar en la final de un torneo. Se ha convertido en un habitual de las finales. Y, sin embargo, nadie se cansa de verlo. Las cotas interés se disparan cuando el español y el italiano se dan cita en una pista. Ahora, es el título de las ATP Finals lo que está en juego, después de que Alcaraz consiguiera retener la corona de número uno lo que resta de temporada. Este domingo, los dos titanes volverán a verse las caras, con una copa distinta en juego y distinto escenario, pero el mismo sentir en el ambiente: los dos mejores del mundo se darán cita.

16:01 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Este jueves, el mundo del tenis tiene una cita importante: el duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en las ATP Finals. El tenista español y el italiano se medirán por la lucha del título en la final

