Carlos Alcaraz se prepara desde hace semanas para el Masters 1000 de París en una instalación secreta: situada en El Palmar y diseñada por y para él

Carlos Alcaraz está cerca de debutar en el Masters 1000 de París, el torneo más complicado para los españoles. A lo largo de la historia, tan solo uno ha sido capaz de alzarse con la copa. Solo David Ferrer fue capaz de escribir su nombre en el Masters 1000 de París. Ahora, Carlitos contará con una nueva oportunidad de conquistar el título y, por ello, lleva semanas entrenando y preparando la competición en una instalación secreta.

En la localidad murciana de El Palmar, Alcaraz cuenta con una de las instalaciones privadas más exclusivas del circuito internacional. En una nave industrial de las afueras, lejos de miradas indiscretas, se encuentra una pista rápida cubierta que fue construida expresamente para él por la Carlos Alcaraz Academy, según ha detallado EFE. Unas instalaciones pensadas para ofrecer al español la máxima privacidad y comodidad en su preparación, tanto en las exigentes fases de entrenamiento como durante las semanas previas a los grandes torneos de la temporada. Este enclave representa la faceta más íntima y protegida del actual número uno del mundo, un deportista que prefiere mantener en secreto la localización precisa de su espacio de trabajo.

Este lugar ha cobrado especial relevancia en el calendario de Carlitos sobre todo en la recta final de cada año, cuando el circuito profesional traslada su foco a las pistas cubiertas. Su entrenamiento en este espacio privado resulta fundamental para encarar competiciones como el Masters 1.000 de París-Bercy, las Nitto ATP Finals o la Final a Ocho de la Copa Davis que se aproxima este otoño en Bolonia. Las imágenes de Alcaraz entrenando a puerta cerrada han trascendido únicamente en contadas ocasiones. La discreción impuesta responde a la voluntad del murciano de evitar la exposición continua y conservar el control sobre su vida cotidiana y profesional.

El Masters 1000 de París

Ahora, el español tiene una fecha marcada en el calendario. Se trata del Masters 1000 de París que ha arrancado este lunes, donde hasta la fecha solo un español ha conseguido alzarse con la victoria. Carlitos acude a la cita tras disputar el torneo de exhibición Six Kings Slams, donde cayó en la final ante Jannik Sinner. Su primer rival será Cameron Norrie a quien se enfrenta este 28 de octubre. El primer paso del que será su camino hacia el éxito es el británico. De momento, el español está entrenando para acercarse al título y desmarcarse como el segundo español en levantar el título, tras Ferrer, que lo consiguió en el año 2012 al vencer en la final al polaco Jerzy Janowicz.

A los 22 años, Alcaraz ha conseguido grandes gestas que van desde Wimbledon, Roland Garros al US Open. La pista secreta de El Palmar simboliza esa combinación de retorno a las raíces y sofisticación profesional, reflejando la ambición de un tenista que prioriza la cercanía de los suyos sin perder de vista los retos globales. La instalación permanece como uno de los secretos mejor guardados del deporte español, un santuario personal desde el que Alcaraz encara sus próximas metas.