La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

El pasado 25 de septiembre, el tenista español hizo saltar todas las alarmas al irse al suelo durante el partido en Tokio ante Sebastián Báez. Con alguna molestia, fue capaz de reponerse y conquistar el duelo. Tan solo cinco días después levantaría el título tras superar a Taylor Fritz. Sin embargo, el tobillo no estaba recuperado del todo y decidió cancelar su participación en el Masters 1000 de Shanghái. Desde entonces, antes de volver a las pistas para el Six Kings Slam, en el que ha llegado a la final, que disputará con Jannik Sinner, Carlitos dedicó su tiempo a recuperarse y sobre todo a practicar otro de sus deportes favoritos: el golf.

La lesión se produjo frente al argentino Sebastián Báez durante el debut en la pista dura japonesa, lo que llevó a su entorno a evaluar todos los detalles médicos para poder garantizar su presencia en los siguientes partidos. La atención se centró en el fisioterapeuta personal del jugador, Juanjo Moreno, quien aceleró el tratamiento para que el número uno mundial no interrumpiera su actividad profesional. “Tengo al mejor fisio del mundo”, afirmó Alcaraz al concluir su siguiente encuentro, destacando la labor de Moreno tras permitirle salir a competir nuevamente en el Ariake Coliseum solo dos días después de la lesión.

La estrategia médica incluyó la utilización del Magnetic Tape, una cinta adhesiva elástica capaz de soportar una elongación considerable y que incorpora pequeñas partículas magnéticas. El funcionamiento de esta venda ha sido motivo de análisis por parte de los medios, que detallaron que no tiene el comportamiento típico de un imán, pero sí contribuye a una mejor recuperación muscular. El propio jugador ya había empleado este tipo de soporte físico durante la pasada edición de Roland Garros, sin que ello interfiriera en su rendimiento. Tras el torneo, Carlitos decidió tomar una difícil decisión: renunciar al Masters 1000 de Shanghai. “Tras hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperar”, detalló el español.

La sesión de golf junto a Jon Rahm

A continuación, el de Murcia ha dedicado su tiempo a la recuperación de su tobillo, aunque no ha sido lo único que ha hecho. Alcaraz decidió volver a España, en concreto a Madrid, para desconectar del entorno competitivo del circuito internacional de tenis y dedicarse a disfrutar del golf. Su presencia en el Pro-Am del Open de España, celebrado en el Club de Campo Villa de Madrid, llamó inmediatamente la atención de la prensa especializada y los asistentes al torneo. Durante la jornada previa al inicio de la competencia oficial de golf, compartió partido con figuras de renombre como Jon Rahm —triple ganador del evento y una de las mayores referencias del golf español—, el extenista y actual director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, y Borja Pácido Vera, amigo cercano del tenista; y con Sergio Reguilón, entre otros.

La interacción entre Alcaraz y Rahm en el recorrido madrileño fue uno de los puntos más destacados del evento. “Estaba muy tenso”, confesó el tenista al llegar al primer tee, aunque la tensión inicial pronto se disipó y permitió al murciano mostrar un juego cada vez más tecnificado. Desde el sexto hoyo, el nivel de su golf aumentó de forma visible. Un golpe de hierro seis realizado desde 170 metros acercó la bola al banderín y provocó la ovación de sus compañeros, incluyendo el reconocimiento expreso de Jon Rahm.

Uno de los momentos destacados de la jornada llegó durante los segundos nueve hoyos, cuando Carlos Alcaraz jugó junto al irlandés Shane Lowry, campeón del Abierto Británico en 2019 y pieza fundamental en la defensa reciente de la Ryder Cup por parte del equipo europeo. “Empecé a jugar al golf hace tres años y medio y desde entonces no puedo dejarlo, juego siempre que puedo”, explicó Alcaraz a Lowry. La respuesta del golfista irlandés, cargada de humor, no tardó en llegar: “Por lo que he podido ver, puedo asegurar que su golf es bastante mejor que mi tenis”, comentó mientras sonreía.

Carlos Alcaraz y el ‘Six Kings Slam’

Durante su estancia en la capital, Carlos Alcaraz priorizó un equilibrio entre descanso y entrenamiento físico, consciente de la inminencia del Six Kings Slam, un torneo por equipos que reúne a seis grandes exponentes del tenis mundial. El tenista español, con seis trofeos, se posiciona como el segundo jugador más laureado del grupo. Y ahora, en la final Carlitos tratará de alzarse con otro título y demostrar que este tiempo de descanso era más que necesario.