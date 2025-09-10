España Deportes

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

El exnúmero uno del tenis Mats Wilander analizó la victoria del español ante Sinner en el US Open

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz (Europa Press)

Carlos Alcaraz ha impulsado una nueva era en el tenis mundial y sus actuaciones siguen provocando reacciones entre los referentes de la disciplina. En esta ocasión, el sueco Mats Wilander, exnúmero uno del mundo y siete veces ganador de torneos Grand Slam, ha sumado su voz para analizar el momento sobresaliente del tenista español, quien acaba de conquistar el US Open y ha regresado al liderazgo del ranking ATP.

En diálogo con los micrófonos de Eurosport, Wilander expuso su perspectiva sobre la victoria de Alcaraz en la final contra Jannik Sinner, destacando varios aspectos que, a su juicio, sitúan al murciano en un lugar diferencial respecto a sus contemporáneos y en la historia reciente del deporte. “Fue demasiado bueno. Estuvo muy concentrado, y apenas cometió errores no forzados”, afirmó el extenista. La precisión y el enfoque del español a lo largo de todo el torneo, subrayó Wilander, resultaron determinantes para el desenlace del evento en Nueva York.

Alcaraz logró el sexto título de Grand Slam de su carrera, un dato que sorprende aún más cuando se considera la edad del jugador. Sobre esta estadística y su proyección a futuro, Wilander no ocultó su asombro: “Ganará muchos más títulos. La pregunta es si podrá alcanzar la marca de Roger Federer, Novak Djokovic o Rafa Nadal. ¿Podría llegar a los 20 Grand Slams? Hay muchas posibilidades de que sí. Es tan joven todavía… eso es lo que da miedo”, puntualizó el sueco, en palabras divulgadas por el canal especializado.

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz tras ganar el US Open (REUTERS/Kevin Lamarque)

El regreso de Alcaraz al número uno del mundo, después de titularse en el mayor torneo estadounidense, resulta un indicador del salto de calidad que ha dado el tenista español en los últimos meses. De acuerdo con Eurosport, la constancia y rendimiento de Alcaraz han llamado la atención de entrenadores, exjugadores y analistas globales, que coinciden en señalar que el español ha acortado tiempos y distancias en una disciplina tradicionalmente dominada por figuras con más experiencia.

La actuación de Alcaraz en la final del US Open

La exhibición ante Jannik Sinner en la final del US Open reflejó una madurez táctica poco habitual en jugadores de su edad. Según Wilander, el propio resultado evidencia que cuando Alcaraz despliega todo su potencial, pocos pueden competir de igual a igual con él en partidos decisivos. El sueco enfatizó el valor de la regularidad y la disciplina en el circuito, dos aspectos que, en su opinión, explican el cambio generacional que vive el tenis masculino.

Para Wilander, el pulso entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner marcará tendencia en los años venideros. La alternancia en las victorias de Grand Slam entre ambos jóvenes tenistas sugiere una nueva rivalidad en la élite, un ciclo que, según el sueco, podría recordar a la histórica tríada formada por Federer, Nadal y Djokovic. “Ambos saben que tienen el tenis en sus manos y lo controlan. Se repartirán los Grand Slams cada año, durante mucho tiempo...”, consideró la leyenda sueca, declaraciones difundidas a través de Eurosport y seguidas por medios deportivos internacionales.

Los tres récords que Carlos Alcaraz ha conseguido lograr antes que Rafa Nadal.

La reacción de Wilander tras la conquista de Alcaraz se suma a una serie de elogios provenientes de figuras emblemáticas del circuito. Tanto la prensa europea como analistas de cadenas globales han coincidido en resaltar la versatilidad y la capacidad de adaptación del murciano. El impacto de Alcaraz trasciende la estadística y renueva las expectativas sobre el futuro inmediato del tenis, según distintos balances difundidos en medios deportivos tras la final de Nueva York.

