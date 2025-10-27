España

Las opciones de Carlos Alcaraz para asegurar el número uno del ránking ATP

El murciano tiene la opción de quedarse con la primera posición de 2025 en el torneo de esta semana en París

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Carlos Alcaraz en el US
Carlos Alcaraz en el US Open (Robert Deutsch-Imagn Images)

Carlos Alcaraz llega al Rolex París Masters con la responsabilidad deportiva y matemática de mantener la cima del ranking ATP. Tras una temporada de alto voltaje, el murciano tiene en su mano una via directa para asegurarse el número 1 al término del curso, y gran parte de esa posibilidad pasa por su rendimiento esta semana en París, donde el único rival que podría vencerle en el tramo que queda de temporada por el primer puesto de la clasificación es Jannik Sinner, reciente campeón este fin de semana del ATP 500 de Viena.

Según los cálculos recogidos por medios especializados y la propia proyección de la carrera al final de temporada, llegar a la final del París Masters colocaría a Alcaraz en una situación matemática invulnerable. Con plaza en la final sumaría los puntos suficientes para garantizar el número 1, independientemente del resultado que obtenga Sinner en el mismo torneo.

Alternativamente, un pase a semifinales deja la resolución abierta pero manejable, pues con una semifinal en París bastaría, en caso necesario, con un triunfo puntual en la fase de grupos del ATP Finals de Turín, para certificar el primer puesto anual.

Sinner progresa

Que Jannik Sinner se haya impuesto en el ATP 500 de Viena esta semana añade presión deportiva y resta margen de error para el español. La victoria le aporta puntos valiosos si el italiano fuera capaz de prolongar esa racha con triunfos en París y Turín. No obstante, la lógica numérica favorece a Alcaraz.

Para que Sinner termine por delante haría falta un cúmulo de resultados excelentes por parte del italiano, como la victoria en París y un rendimiento perfecto en las ATP Finals, todo ello unido a un tropiezo notable del español. El triunfo de Sinner en Viena, relevante y medido por la prensa internacional, le devuelve opciones reales, pero no desecha la probabilidad de que Alcaraz cierre el año en la cima si cumple en París.

Dos escenarios clave

Si Alcaraz alcanza la final en París matemáticamente se irá como número uno a 2026, independientemente de lo que ocurra en Turín. Si queda en semifinales, deberá depender de un mínimo resultado en el ATP Finals para sellar la plaza, es decir, la resolución pasaría por sumar algún punto en Turín.

Si Alcaraz no alcanza la final y Sinner gana en París, entonces la lucha quedaría en manos de lo que suceda en Italia. En ese escenario Sinner necesitaría un torneo prácticamente perfecto, invicto en la fase de grupos y con semifinal y final favorables para superar al español en la tabla anual. Los márgenes son estrechos en combinaciones de victorias y derrotas, por lo que cada partido de ambos jugadores cuenta a efectos prácticos.

La fiesta de Alcaraz tras conquistar el US Open

Más allá de estos dos torneos, el calendario de 2025 ofrece pocas opciones adicionales para modificar la clasificación. Pese a estar presentes las finales de la Copa Davis, que jugará Alcaraz, estas no cuentan para el ranking ATP, por lo que el murciano ha gestionado su calendario para llegar fresco a París y encarará estas dos citas como decisivas. La primera para intentar cerrar la cuenta y la segunda como seguro por si el desenlace se prolonga y para intentar sumar a su vitrina un título que todavía no tiene.

En definitiva, el duelo numérico entre Alcaraz y Sinner llega a París con la tensión lógica. El español parte en posición privilegiada para acabar como número uno, mientras que Sinner deberá mostrar su mejor nivel para tener alguna opción. Todo se decidirá en la pista, con números y cuentas que hablan, pero donde cada bola y cada set tendrán la última palabra.

