A qué hora y dónde ver el Clásico, partido que enfrenta al Real Madrid y el FC Barcelona

El jugador del Real Madrid Mbappé y el FC Barcelona Lamine Yamal

Vuelve el Clásico. El estadio Santiago Bernabéu acogerá el domingo 26 de octubre una de las citas más importantes del calendario español: Real Madrid recibe al eterno rival, el FC Barcelona, por primera vez esta temporada. Será el primer Clásico de Xabi Alonso, que tan solo ha perdido un partido en lo que va de temporada ante el Atlético de Madrid. Por su parte, los azulgranas han perdido un encuentro y han empatado otro, lo que hace que los blancos se encuentren por delante con una diferencia de dos puntos. Una distancia que podría esfumarse si pierde el duelo en el templo.

Las posiciones en la tabla aportan un contexto especial. El Real Madrid llega como líder de la clasificación. El plantel dirigido por Xabi Alonso se apoya en el brillante desempeño de Kylian Mbappé, cuya racha goleadora ha resultado clave para sostener el primer puesto y alimentar el entusiasmo de la afición blanca. Además, acuden a la cita con casi toda la plantilla al completo, a excepción de Alaba y Rüdiger, que se pierden el duelo por lesión.

Enfrente estará un FC Barcelona que busca recobrar la solidez mostrada la temporada anterior, cuando superó al Real Madrid en cada uno de los enfrentamientos en que se vieron las caras. Los de Hansi Flick afrontan este compromiso tras encadenar resultados adversos frente al Sevilla y al Paris Saint-Germain, resultados que han abierto la puerta a ajustes tácticos y renovadas dinámicas grupales. Además, los azulgranas llegan al duelo con la mitad del vestuario en la enfermería. Christensen, Joan García, Gavi, Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha y Ter Stegen se perderán el partido por lesión. Unas bajas importantes para el Barça, que deberá encarar el encuentro sin algunas de sus estrellas.

Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona (Europa Press)

La tensión competitiva adquiere una dimensión especial por la historia y el simbolismo del clásico. Sin embargo, este duelo cuenta con un extra añadido, tras las palabras de Lamine Yamal, que no han sido de agrado para la grada blanca. “El Madrid roba y se queja”, aseguró el delantero azulgrana antes del partido en el Chup Chup de la Kings League. Unas palabras sobre las que no quiso hablar Xabi Alonso en rueda de prensa: “No, no voy a entrar. Hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo entrar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pasa en el campo. De dónde venimos y qué es lo que tenemos por delante. Y cómo queremos jugar el partido de mañana. Eso es lo que más me preocupa y en lo que hemos estado trabajando”.

A qué hora y dónde ver el Clásico

Para ver el partido, los aficionados dispondrán de varias opciones. DAZN tendrá los derechos televisivos en España y transmitirá el partido con una cobertura previa de dos horas, donde habrá análisis tácticos, entrevistas y todos los detalles vinculados a la preparación de ambos equipos. El partido tendrá lugar a las 16:15 horas y contará con el Santiago Bernabéu como escenario de duelo.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

La expectación, como suele ser habitual en los partidos entre los dos grandes rivales españoles, Real Madrid y FC Barcelona, está en cotas máximas, dado que podría cambiar el rumbo de la competición doméstica. Si los azulgranas ganan se pondrán por delante en la tabla por la mínima, mientras que si lo hacen los blancos ampliarán la distancia, situándose en una posición más cómoda que incluso les daría margen a un tropiezo.