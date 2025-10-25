Deportes

La respuesta de Xabi Alonso a los ácidos comentarios de Lamine Yamal antes del clásico entre Real Madrid y Barcelona

El entrenador merengue fijó postura frente a las frases del astro del Barça

Xabi Alonso le responde a Lamine Yamal antes del clásico

La expectativa en torno al primer Clásico de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid ha crecido en las horas previas al encuentro, especialmente tras la recuperación de casi todos los jugadores que no estuvieron disponibles en el partido anterior frente a la Juventus por Champions League. El técnico vasco confirmó que ya tiene decidido el once titular, aunque evitó revelar detalles, y subrayó que todos los convocados están en condiciones de jugar desde el inicio.

El ambiente previo al Clásico también estuvo marcado por declaraciones provenientes de Barcelona, en particular las de Lamine Yamal. Al respecto, Xabi Alonso evitó entrar en polémicas y restó importancia a los comentarios externos: “No voy a entrar ahí, hay muchas declaraciones por parte de gente del Barcelona y no puedo analizarlas todas. Lo importante es el verde y cómo queremos jugar”, afirmó el entrenador del Real Madrid.

Las recientes declaraciones del futbolista de 18 años durante una conversación con Ibai Llanos han generado malestar en el entorno del Real Madrid. En ese intercambio, el joven jugador no solo evocó con humor sus triunfos y goles frente al club madrileño, sino que también llegó a acusar al Real Madrid de “robar”, una expresión que fue interpretada como una provocación y un gesto de arrogancia por parte de quienes rodean a la entidad de la capital española.

Preguntado sobre si la frase de Lamine Yamal podría motivar aún más al vestuario, el técnico reiteró que el partido ya es lo suficientemente importante y que la motivación proviene de los propios retos que implica el encuentro. “Es un partido suficientemente importante, tiene muchos ingredientes y eso es lo que más nos ilusiona para mañana”, expresó.

Xabi Alonso afrontará su primer
Xabi Alonso afrontará su primer derby como entrenador ante Barcelona (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Durante su comparecencia en la sala de prensa de Valdebebas, Xabi Alonso abordó la importancia de este enfrentamiento, al que calificó como un partido “especial” y con “muchos ingredientes” que ilusionan tanto al cuerpo técnico como a la plantilla. El entrenador destacó la necesidad de que el estadio Santiago Bernabéu transmita la energía característica de los grandes partidos, con la esperanza de poder celebrarlo junto a la afición al término del encuentro.

En relación con la preparación táctica, Xabi Alonso explicó que el equipo ha analizado situaciones similares a las de los Clásicos del año pasado, aunque remarcó que el contexto actual es diferente. “Para mañana lo hemos analizado y queremos explotar nuestros puntos fuertes”, afirmó el técnico, quien también señaló que el trabajo se ha centrado tanto en el aspecto individual como colectivo, buscando que todos los jugadores sean determinantes en defensa y ataque.

Consultado sobre el estado físico de la plantilla, el entrenador aseguró que el equipo llega en un buen momento, tanto en lo anímico como en lo futbolístico, tras varias semanas de ajustes desde el último derbi. “Han pasado unas semanas desde el derbi y hemos ido corrigiendo cosas. De cara a mañana creemos que llegamos en buen momento, tanto anímico como futbolístico”, declaró.

La figura de Kylian Mbappé fue otro de los temas abordados. El técnico manifestó que ve al delantero “igual de bien, igual de motivado o más porque sabemos lo que significa el partido”. Además, explicó que el trabajo reciente se ha enfocado en mejorar la eficiencia del equipo para que el atacante pueda ser más determinante dentro de la dinámica colectiva. “La calidad del equipo está mejorando y Kylian es parte clave. Eso es lo que estamos trabajando”, puntualizó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si el Real Madrid juega bien al fútbol, Xabi Alonso respondió afirmativamente, aunque reconoció que el equipo puede mejorar. “Tenemos una base sólida y ahora toca dar el siguiente paso, pero sí, creo que jugamos bien al fútbol”, concluyó el técnico vasco.

