Un exjugador del Real Madrid se rinde ante Franco Mastatuono: “Tiene mucha más calidad que yo”

El jugador del Real Madrid Franco Mastantuono (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La irrupción de Franco Mastantuono en el Real Madrid ha tenido un eco inmediato en Argentina, donde el seguimiento a los futbolistas que dan el salto a clubes europeos de primer nivel es intenso. En el caso del joven mediapunta, el interés se multiplica no solo por su juventud o el peso de la camiseta que ahora defiende, sino también por la repercusión que su llegada ha producido entre nombres consagrados del fútbol argentino, como Ángel Di María.

El joven argentino debutó con el club blanco exactamente el 14 de agosto, una fecha que coincide con su cumpleaños número 18. El traspaso fue uno de los más comentados del último mercado, ya que la entidad madridista pagó aproximadamente 60 millones de euros al River Plate por su ficha, una apuesta considerable por la proyección del futbolista. Poco después de que aterrizara en Madrid, los medios locales de Buenos Aires comenzaron a centrar la mirada en su adaptación y en la fe que depositó en él el cuerpo técnico que comanda Xabi Alonso.

El impacto no tardó en hacerse sentir en el seno del vestuario merengue. Mastantuono ha tenido presencia en ocho partidos oficiales y ha saltado como titular en seis de ellos, tanto en choques de La Liga como en la máxima competición continental: la Champions. Su crecimiento ha sido tan notable que el 15 de septiembre ya ostentó un récord: fue el jugador más joven del Real Madrid en salir de inicio en un partido de Champions League, con solo 18 años y 33 días.

El exjugador del Real Madrid Ángel Di María (Fotobaires)

Mientras el Real Madrid incorpora a Mastantuono con naturalidad en el engranaje de su proyecto, la repercusión en Argentina adquiere matices de orgullo y esperanza generacional. Muestra de ello fue el mensaje de Ángel Di María en la televisión argentina DSports, brindándole elogios sin reservas. “18 años, pará (sic). Creo que tiene mucha más calidad que yo”, afirmó el experimentado atacante, en una declaración que enseguida recorrió el país y los medios europeos.

Mastantuono, un nuevo argentino brillando en el Real Madrid

Di María, campeón del mundo y exjugador del Real Madrid, confesó que sigue atentamente los pasos de su compatriota. “La verdad que me puso muy contento. Ya le vi la primera fecha que fue al banco [con el Real Madrid], después cuando jugó de titular, ahora en Champions ser titular...”, detalló el rosarino, evidenciando que el avance de Franco no le es indiferente. Según Di María, no solo asombra el rendimiento del joven mediapunta, sino su madurez dentro del vestuario y en cada encuentro.

Para el exjugador blanco, las mejores cualidades de Mastantuono exceden la estadística. “Entenderse con los compañeros tan rápido, la habilidad que tiene, esa picardía de querer encarar siempre y de querer llevarse el mundo por delante es algo muy bueno”, analizó Di María, quien considera que el temple mostrado en las primeras semanas es excepcional, especialmente dada su corta edad. Resaltó también la fuerte personalidad que ya se le percibe sobre el césped: “Para tener 18 años” y por lo que hace en el campo, Mastantuono “tiene mucha personalidad”, remarcó.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

El sentimiento de Di María por el ascenso de Franco Mastantuono revela un sentimiento extendido entre quienes defienden o han defendido la camiseta albiceleste. “Me pone muy feliz que un argentino haya vuelto a estar ahora en el Real Madrid y que nos represente tan bien como lo está haciendo él”, expresó el veterano de 37 años. Hasta este desembarco, ningún otro argentino había logrado irrumpir con tanto protagonismo en el primer equipo blanco desde la etapa del propio Di María. Mastantuono, diestro en los cambios de ritmo y preciso en el despliegue técnico, ha sabido alternar entre posiciones ofensivas, mostrando versatilidad y eficacia tanto por el flanco derecho como actuando como enganche. Para Di María, la proyección de su joven compatriota apunta alto: lo ve como un posible sucesor e incluso cree que cuenta con las condiciones necesarias para superarlo algún día.