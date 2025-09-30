Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

El jugador de baloncesto Dennis Schröder (Europa Press)

Dennis Schröder, base alemán de los Sacramento Kings, ha puesto en el centro del debate el funcionamiento del mercado de la NBA y sus repercusiones sobre la vida y carrera de los jugadores. El campeón mundial y europeo denunció que el sistema de traspasos en la liga estadounidense funciona como una versión moderna de la esclavitud y reclamó públicamente cambios en la estructura que regula los intercambios de deportistas.

Según NBC Sports, Schröder expuso su visión después tras una larga trayectoria. Ha sumado diez equipos distintos desde que aterrizó en la NBA en 2013 como número 17 del Draft con los Atlanta Hawks. Esta cifra lo sitúa como el jugador no estadounidense con más franquicias en la historia de la liga. El alemán, que cumplirá trece temporadas en Estados Unidos y acumula 842 partidos de fase regular, ha sido traspasado siete veces y ha pasado por conjuntos como los Lakers, los Warriors y los Celtics.

En declaraciones recogidas por NBC Sports, el base explicó: “Soy propietario de un equipo en Alemania, sé cómo van las cosas y sé que esto es un negocio. Y sé que cuando te traspasan tu salario no cambia, así que este es un problema menor. Pero el mercado de la NBA es como una versión moderna de la esclavitud. Es así, todo el mundo puede decidir dónde vas a ir, aunque tengas un contrato firmado en un sitio. Es verdad que a cambio ganamos mucho dinero, pero cualquier día te pueden decir que no vayas a trabajar, que te tienes que ir a otro sitio ese mismo día. Y eso debería cambiar un poco”. Schröder remarcó la desprotección de los jugadores al no tener voz sobre su destino profesional, aunque tengan vínculos contractuales.

El jugador destacó también lo imprevisible y despersonalizado que se ha vuelto el modelo de traspasos. “Pueden traspasar a un jugador que acaba de llevar a su equipo a las Finales, como le pasó a Doncic después de cinco putos años seguidos en el Mejor Quinteto y de hacer que los Mavs ganaran mucho dinero. Si le pasa eso a alguien como él, nadie en la NBA se puede considerar a salvo. Vale en tus primeros años, pero a partir de un punto…”, afirmó Schröder a la cadena estadounidense, señalando el efecto psicológico y laboral entre los profesionales de la liga, sin importar logros o rendimiento.

Dennis Schröder y Alemania

La situación contrasta con el respeto y el reconocimiento que el base alemán ha recibido en el baloncesto internacional. En el último ciclo de selecciones, Schröder encabezó los éxitos de Alemania. Primero, conquistó el Eurobasket siendo designado como Jugador Más Valioso (MVP) tras lograr promedios de 20,3 puntos, 3,4 rebotes y 7,2 asistencias por partido, además de establecer las mejores marcas de asistencias en una semifinal y en una final del torneo. Más tarde, Alemania se consagró campeona del Mundial 2023 bajo su liderazgo, también de manera invicta, y nuevamente fue nombrado MVP del certamen.

Con estos triunfos, el nombre de Dennis Schröder se sumó a una lista histórica de jugadores que lograron el premio de Jugador Más Valioso tanto en un Eurobasket como en un Mundial, junto a leyendas como Sergei Belov, Drazen Dalipagic, Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Dirk Nowitzki y Pau Gasol. Solo Belov, Dalipagic y Kukoc lo consiguieron en campeonatos consecutivos como ahora lo ha hecho el alemán, según reportó NBC Sports.

La denuncia de Schröder no solo expone la volatilidad laboral de la NBA, sino también la dimensión humana de los deportistas sometidos a cambios inmediatos y constantes, bajo reglas donde el contrato no garantiza estabilidad ni control del propio futuro. Su llamado a una revisión del modelo de traspasos se suma a una discusión de largo aliento sobre el equilibrio de intereses en el deporte profesional de alto nivel y el impacto en los protagonistas del juego.