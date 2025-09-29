Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Hamilton junto a su perro (IG: @roscoelovescoco)

Lewis Hamilton afronta días especialmente duros tras la pérdida de Roscoe, el bulldog inglés que le acompañaba desde hace años en el paddock y fuera de él. El siete veces campeón del mundo comunicó la muerte de su mascota a través de un extenso mensaje en redes sociales, donde relató el proceso que derivó en la dolorosa decisión de sacrificar a Roscoe tras varios días hospitalizado y conectado a respiración asistida. “Es una de las experiencias más dolorosas”, admitió Hamilton sobre un momento que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

La presencia de Roscoe, perro inseparable de Lewis Hamilton, se había transformado en un elemento familiar dentro de la Fórmula 1. Durante años, el animal fue habitual en garajes, circuitos y grandes premios, acaparando el cariño de los aficionados y el reconocimiento de profesionales y equipos. La relación de Hamilton con Roscoe iba más allá de la de una mera mascota, hasta el punto de que el perro llegó a aparecer en créditos de producciones relacionadas con la Fórmula 1 y se erigió como símbolo afectivo que acompañó al piloto en innumerables eventos.

Hamilton fue quien dio a conocer públicamente que Roscoe se encontraba hospitalizado a causa de una neumonía. El estado de salud del perro requirió cuidados intensivos durante varios días y llevó al piloto a alterar su calendario de compromisos, posponiendo su agenda e incluso renunciando a actos previstos con Ferrari para asistir a su fiel compañero. El piloto británico quiso permanecer cerca durante todo el proceso. Pese a los esfuerzos médicos y a la lucha incansable de Roscoe, la mejoría no llegó.

Lewis Hamilton y su perro Roscoe (IG: lewishamilton/Captura de pantalla)

El mensaje de Hamilton a su perro

En su mensaje de despedida, Hamilton relató: “Después de cuatro días conectado a un respirador artificial, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”. Además, reflexionó sobre lo que ha significado su relación con su mascota: “Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado nunca, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos”.

El piloto también compartió el vacío y el dolor ligados a la decisión de sacrificar a Roscoe, explicando que si bien en el pasado ya había experimentado la pérdida de otro perro, era la primera vez que tomaba personalmente esa decisión. “Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a la decisión de sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida”, indicó Hamilton, mostrando empatía hacia quienes atraviesan situaciones similares.

En la misma publicación, Hamilton agradeció el cariño mostrado hacia Roscoe durante todos estos años y valoró la importancia del amor mutuo entre ambos. “Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más bonitas de la vida: amar tan profundamente y ser amado a cambio. Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han brindado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial poder presenciarlo y sentirlo. Falleció el domingo 28 de septiembre por la noche en mis brazos”, concluyó con palabras de profundo afecto y gratitud.

El fallecimiento de Roscoe generó reacciones en la comunidad de la Fórmula 1, donde su figura era conocida y querida por numerosos integrantes del paddock y fans de todo el mundo. La propia organización de la F1 le dedicó un mensaje de despedida: “Descanse en paz Roscoe Hamilton, una verdadera estrella por derecho propio. El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y conmovió a los aficionados de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles”. El homenaje concluía recordando el impacto emocional del perro: “Gracias por la huella que dejaste en nuestros corazones”.