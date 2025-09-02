España Deportes

El ex jefe de la Fórmula 1 carga contra Hamilton: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón”

El regreso de Hamilton al campeonato, después del receso de verano, no trajo la reacción que muchos en Maranello esperaban

Ana Pérez Navarro

Ana Pérez Navarro

El ex jefe de la
El ex jefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone (REUTERS/Marton Monus)

Desde hace tiempo, Lewis Hamilton está en el punto de mira. Su rendimiento desde que aterrizó en la escudería italiana no ha sido el esperado. Ahora, el futuro del piloto británico en la Fórmula 1 ha sido puesto en entredicho tras una dura evaluación de Bernie Ecclestone, antiguo máximo responsable de la categoría. El mensaje del británico deja pocas dudas: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que Hamilton vuelva a ser campeón del mundo”. Unas declaraciones que avivado el debate sobre el bajo rendimiento del piloto en su primera temporada con Ferrari.

El regreso de Hamilton al campeonato, después del receso de verano, no trajo la reacción que muchos en Maranello esperaban. El piloto británico finalizó su participación en el Gran Premio de Países Bajos contra el muro, lo que empeoró una estadística que ya estaba en el centro de la discusión y que le suma presión interna y externa. De acuerdo con F1 Insider, esta mala jornada se agravó además por una sanción de cinco posiciones para la parrilla de salida del próximo Gran Premio de Monza por no respetar las banderas amarillas en la entrada a boxes durante las vueltas de formación, un incidente poco habitual en un corredor con su experiencia.

El propio Ecclestone, que en el pasado dirigió la Fórmula 1, no dudó en recomendar el retiro de Hamilton. El exjefe de la F1 argumentó que el piloto, siete veces campeón del mundo, ha alcanzado la cumbre de su carrera y que ahora el riesgo de sufrir una lesión pesa más que la posibilidad de sumar un octavo título. En palabras recogidas por F1 Insider, Ecclestone remarcó: “No quiero que le pase nada malo a Lewis. No está luchando por un título y a estas alturas de su carrera no le valdría la pena pasarse dos años tumbado en una cama por una lesión en la espalda o algo parecido. Ya ha ganado siete títulos y eso es suficiente”.

El piloto de Ferrari Lewis
El piloto de Ferrari Lewis Hamilton (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Estos señalamientos se conocen en una etapa de profundos cuestionamientos para el piloto británico. El paso de Hamilton a Ferrari estuvo marcado inicialmente por una expectativa global, tanto en los fanáticos de la escudería como entre los seguidores del automovilismo en general. Sin embargo, la realidad deportiva no ha estado a la altura de esa expectativa. Según datos publicados por Daily Mail, Hamilton suma ya diecisiete grandes premios sin subirse al podio, la peor racha en toda su carrera y solo superada en la historia reciente de Ferrari por las dieciocho de Didier Pironi.

No es el único que ha cargado contra Hamilton

El diálogo sobre la continuidad del británico en la Fórmula 1 ha incluido voces que le piden paciencia y confianza. Toto Wolff, responsable de Mercedes y ex jefe de Hamilton, declaró al medio británico que el piloto “no debería irse a ningún sitio el año que viene”, en referencia a aquellos que lo sitúan fuera de la competición. Daily Mail informó que tanto Charles Leclerc, compañero de equipo, como Frédéric Vasseur, director de Ferrari, han mostrado su apoyo público a Hamilton, pidiendo tiempo para completar su adaptación.

A pesar de estos respaldos, Ecclestone insiste en que el desgaste emocional y físico de los años en la máxima categoría han pasado factura a Hamilton: “Se cansan. Lewis está cansado. Lleva haciendo lo mismo desde siempre. Necesita descansar de ello, de forma definitiva, un reinicio total para dedicarse a algo diferente”, apuntó el ex dirigente en Daily Mail. “Este chico no es un tramposo. Pero se estaría engañando a sí mismo si sigue adelante. Debería parar ahora”, añadió.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

La campaña actual de Ferrari, lejos de ilusionar, ha profundizado el mal momento del piloto. Ni la victoria de Hamilton en la carrera sprint del Gran Premio de China alcanza para revertir la serie negativa que arrastra desde el inicio de la temporada. El piloto británico se encuentra actualmente en una lista poco favorable: la de los debutantes de Ferrari con mayor número de carreras sin podio, transformación que contrasta con los años de éxito en Mercedes, donde se forjó su consagración como uno de los grandes del automovilismo.

