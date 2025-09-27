España Deportes

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón y ahora está en coma”

El piloto británico se saltó y unas pruebas debido a que su perro tuvo que ser ingresado por una neumonía

Ana Pérez Navarro

El piloto británico Lewis Hamilton
El piloto británico Lewis Hamilton (REUTERS/Anton Vaganov)

Lewis Hamilton, piloto británico de Fórmula 1 y una de las figuras más emblemáticas del deporte, decidió no asistir este viernes a las pruebas programadas para el desarrollo de neumáticos Pirelli con Ferrari en Mugello. La razón se encuentra lejos de los circuitos: Hamilton permanece al lado de Roscoe, su bulldog, quien atraviesa una crisis de salud que ha generado preocupación entre sus millones de seguidores y dentro del ambiente del automovilismo.

El jueves, Hamilton compartió a través de sus redes sociales los difíciles momentos personales que le ha tocado vivir durante las últimas horas. El piloto describió la experiencia como “unas horas aterradoras” y apeló al apoyo de sus seguidores: según relató, la salud de Roscoe se deterioró rápidamente y llamó a la comunidad a rezar por la recuperación de uno de los perros más famosos del paddock.

La situación se volvió aún más dramática cuando, al día siguiente, Hamilton ofreció mayores detalles sobre el estado del bulldog en un emotivo mensaje publicado en Instagram. En él, pidió explícitamente: “Por favor, tengan presente a Roscoe. Quiero mantenerlos informados: Roscoe volvió a contraer neumonía y le costaba respirar. Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras lo revisaban, y durante el proceso su corazón se paró”. A través de este mensaje, Hamilton expuso la gravedad del cuadro y el esfuerzo del equipo veterinario para estabilizar a su mascota.

Lewis Hamilton junto a su
Lewis Hamilton junto a su perro Roscoe (@lewishamilton)

El piloto detalló, además, la fase actual que enfrenta Roscoe. “Consiguieron que volviera a latir y ahora está en coma. No sabemos si despertará. Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos sus oraciones y apoyo”, agregó en la misma publicación, acompañada por imágenes en las que aparece junto al bulldog, demostrando el lazo especial que lo une a su mascota y su voluntad de permanecer a su lado en todo momento.

La ausencia de Hamilton trastoca los planes de Ferrari

Esta ausencia de Hamilton en las pruebas de desarrollo ha tenido impacto en el programa de Ferrari, que debió modificar su agenda a raíz de la situación. La escudería informó oficialmente que la ausencia del piloto respondía a “razones personales”, sin dar más detalles en un primer momento. Sin embargo, las palabras de Hamilton han permitido a sus seguidores y a la prensa especializada comprender la profundidad de la situación.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

En concreto, las pruebas en las que se ausentó Hamilton eran las pruebas de neumáticos de Pirelli. Este tipo de pruebas son importantes para el desarrollo de los monoplazas. Sin embargo, la ausencia de Hamilton obligó a la escudería italiana a llamar al piloto de reserva del equipo, Guanyu Zhou, quien se encargó de llevar a cabo las pruebas.

En las últimas horas, Hamilton ha reafirmado que continuará al lado de Roscoe y mantendrá a sus seguidores informados sobre cualquier novedad respecto a la evolución del bulldog. “Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos sus oraciones y apoyo”, reiteró, dejando en claro cuál es su prioridad actual y cuán fuerte resulta su vínculo con Roscoe en este momento crítico.

Temas Relacionados

Lewis HamiltonFerrariFórmula 1F1F1 EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

