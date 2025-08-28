Deportes

Lewis Hamilton habló por primera vez tras poner en duda su futuro en Ferrari: “No ha sido lo más agradable”

El piloto británico afirmó que volvió de las vacaciones de la Fórmula 1 con otra postura y espera empezar a revertir su presente en Zandvoort

Hamilton afirmó que dejará de lado la presión y buscará volver a disfrutar de la F1 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El inicio del camino de Lewis Hamilton en Ferrari no fue el esperado, al punto de que el propio piloto dejó alarmantes declaraciones en el que puso en duda su futuro y llegó a llamarse “inútil”. En la antesala del Gran Premio de Países Bajos, el histórico corredor dejó entrever que tuvo que atravesar muchas dificultades por la enorme presión que tiene desde su arribo a la escudería italiana, algo que lo privó de disfrutar de sus primeros 14 Grandes Premios.

Ha habido tanta presión en esta primera mitad de la temporada que no ha sido lo más agradable. Así que creo que simplemente se trata de recordar que amamos lo que hacemos”, afirmó el piloto durante el media day en Zandvoort, según indicó el portal Motorsport. Añadió que el objetivo es “trabajar duro, mantener la cabeza baja, intentar cambiar algunas cosas en nuestro enfoque y empezar a disfrutar”.

Consultado sobre las razones detrás de esta presión, Hamilton explicó que se trata de una combinación de factores: “Creo que, en última instancia, es simplemente estar al tanto de todo, la cantidad de trabajo que tenemos, todos los nuevos socios, la cantidad de rodajes que hemos realizado. Me estoy integrando a un nuevo equipo, un equipo enorme. Es la marca más importante de nuestro deporte también. Así que ha sido una combinación de todas esas diferentes cosas, ha sido mucho”.

En el duelo mano a mano entre Leclerc y Hamilton, el monegasco se impone 11-2 en carreras (ambos fueron descalificados en Chinca) y 10-4 en clasificación (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Vale destacar que el piloto británico atravesó momentos de gran carga emocional, especialmente evidentes antes del receso veraniego. En el Gran Premio de Hungría, tras quedar eliminado en la Q2 mientras Charles Leclerc lograba la pole position con el mismo monoplaza, Hamilton llegó a sugerir que la escudería necesitaba buscar un reemplazo para su puesto. Esto se sumó a un notable dominio por parte del monegasco, que lo superó constantemente tanto en clasificación como en carrera.

“Fue divertido para mí, y creo que para cualquiera, sea cual sea su carrera, si no disfruta de lo que hace, entonces ¿por qué lo hace? A menudo puede haber tanto ruido que puedes perder de vista lo que es realmente importante, así que eso es lo que digo, simplemente quiero concentrarme en volver a disfrutar”, argumentó cuando fue consultado sobre sus reflexiones durante las vacaciones.

En esta misma línea, destacó la importancia que supuso su traspaso a Ferrari, algo que revolucionó la F1 y generó grandes expectativas: “Me uní al equipo con el que siempre soñé conducir y había tanto ruido que nos impidió disfrutarlo. Así que ahora se trata de dejar esas cosas de lado y volver a centrarnos en el amor puro por lo que hacemos”.

Hamilton podría convertirse en el piloto de Ferrari que más Grandes Premios necesitó para subirse al podio (REUTERS/Jakub Porzycki)

El británico también recordó que ha enfrentado situaciones adversas en el pasado y que nunca ha tenido un camino fácil hacia la victoria. A pesar de las dificultades, mantiene la confianza en el “potencial” de Ferrari y se muestra “ansioso por los días más soleados”.

Por su parte, la presión mediática y la atención sobre Hamilton se han intensificado por el hecho de que, si no logra un podio en el próximo fin de semana, establecerá el récord de mayor cantidad de largadas para Ferrari sin alcanzar los primeros tres lugares en una carrera, un hito no deseado para un piloto de su calibre.

En este contexto, su excompañero de equipo, George Russell, aportó una perspectiva sobre las declaraciones de Hamilton tras la clasificación en Hungría. Al ser consultado sobre si el comentario de que Ferrari necesitaba un nuevo piloto era una exageración, el británico de Mercedes fue contundente: “Por supuesto que está diciendo tonterías cuando dice algo así, porque es el mejor piloto de todos los tiempos”.

Russell explicó que, en situaciones de alta tensión, las emociones pueden dominar las reacciones inmediatas: “En una situación así, cuando sales de la pista y en 10 minutos estás frente a los medios, te invaden todas esas emociones. Cuando tienes un mal día, así te sientes; cuando tienes un buen día, todo cambia”.

Este subrayó que Hamilton sigue siendo un piloto excepcional y recordó su triunfo en la carrera sprint de China a principios de año. “Está claro que aún lo tiene, pero la Fórmula 1 no es un deporte fácil. Y sobre todo si el equipo no rinde al máximo nivel, eso agrava el problema, y, por supuesto, Charles también es un piloto increíble”.

Cabe recordar que el camino de Hamilton en Ferrari generó una gran expectativa después de ganar la carrera Sprint en China. Sin embargo, el rendimiento del siete veces campeón del mundo estuvo por debajo del esperado. El piloto de 40 años marcha sexto en el campeonato con 109 unidades, por debajo de Leclerc, que suma 151.

