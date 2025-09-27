Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los equipos se preparan para el primer derbi de LaLiga

También se conoce el equipo que saca el Cholo Simeone para enfrentarse al club blanco:
Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Julián y Sorloth.
Ya conoce el primer once de Xabi Alonso en el derbi:
Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé
“Es el mejor lateral izquierdo que hay”. Con estas palabras define Javier Rodríguez a Álvaro Carreras. Fue su entrenador en el Racing de Ferrol y con él comenzó a forjarse el carácter del futbolista en el campo donde jugaba como delantero. En el Deportivo de La Coruña comenzó a retrasar su posición hasta convertirse en lateral, pero fue en el Benfica donde explotó y llamó la atención de nuevo del Real Madrid. Ahora brilla bajo las órdenes de Xabi Alonso y “parece que no tiene techo”, asegura Julián Aneiros otros de los primeros entrenadores del futbolista, en una conversación con Infobae España.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y al primer derbi del año. El Real Madrid acude a la cita liguera tras un inicio de temporada sólido, donde no han cedido puntos en ninguno de los partidos que han disputado. La mano de Xabi Alonso ya es palpable en el equipo, que ya ha interiorizado las nuevas ideas del técnico donostiarra. Todo lo contrario que el Atlético de Madrid, que ha protagonizado un inicio de temporada complicado con tan solo dos victorias, dos derrotas y tres empates. Los del Cholo Simeone necesitan una victoria y podría llegar ante el eterno rival.