Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los equipos se preparan para el primer derbi de LaLiga

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay” El jugador gallego comenzó su carrera en el Racing de Ferrol como extremo, fue retrasar su posición a la defensa, lo que le hizo brillar en el Benfica y llamar de nuevo la atención del club blanco

Álvaro Carreras en el entrenamiento previo del partido del Real Madrid contra el Olympique de Marsella. (REUTERS/Juan Medina)

“Es el mejor lateral izquierdo que hay”. Con estas palabras define Javier Rodríguez a Álvaro Carreras. Fue su entrenador en el Racing de Ferrol y con él comenzó a forjarse el carácter del futbolista en el campo donde jugaba como delantero. En el Deportivo de La Coruña comenzó a retrasar su posición hasta convertirse en lateral, pero fue en el Benfica donde explotó y llamó la atención de nuevo del Real Madrid. Ahora brilla bajo las órdenes de Xabi Alonso y “parece que no tiene techo”, asegura Julián Aneiros otros de los primeros entrenadores del futbolista, en una conversación con Infobae España.