Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los equipos se preparan para el primer derbi de LaLiga

Sigue el minuto a minuto del duelo entre el club blanco y el equipo rojiblanco

Ana Pérez Navarro

Ana Pérez Navarro

13:38 hsHoy
Los jugadores del Atlético de Madrid Giacomo Raspadori y Matte Ruggeri, antes del inicio del partido de liga ante el Real Madrid (EFE/ Sergio Pérez)
13:03 hsHoy

También se conoce el equipo que saca el Cholo Simeone para enfrentarse al club blanco:

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Julián y Sorloth.

12:59 hsHoy

Ya conoce el primer once de Xabi Alonso en el derbi:

Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé

12:39 hsHoy

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

El jugador gallego comenzó su carrera en el Racing de Ferrol como extremo, fue retrasar su posición a la defensa, lo que le hizo brillar en el Benfica y llamar de nuevo la atención del club blanco

Ana Pérez Navarro

Ana Pérez Navarro

Álvaro Carreras en el entrenamiento
Álvaro Carreras en el entrenamiento previo del partido del Real Madrid contra el Olympique de Marsella. (REUTERS/Juan Medina)

Es el mejor lateral izquierdo que hay”. Con estas palabras define Javier Rodríguez a Álvaro Carreras. Fue su entrenador en el Racing de Ferrol y con él comenzó a forjarse el carácter del futbolista en el campo donde jugaba como delantero. En el Deportivo de La Coruña comenzó a retrasar su posición hasta convertirse en lateral, pero fue en el Benfica donde explotó y llamó la atención de nuevo del Real Madrid. Ahora brilla bajo las órdenes de Xabi Alonso y “parece que no tiene techo”, asegura Julián Aneiros otros de los primeros entrenadores del futbolista, en una conversación con Infobae España.

12:29 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y al primer derbi del año. El Real Madrid acude a la cita liguera tras un inicio de temporada sólido, donde no han cedido puntos en ninguno de los partidos que han disputado. La mano de Xabi Alonso ya es palpable en el equipo, que ya ha interiorizado las nuevas ideas del técnico donostiarra. Todo lo contrario que el Atlético de Madrid, que ha protagonizado un inicio de temporada complicado con tan solo dos victorias, dos derrotas y tres empates. Los del Cholo Simeone necesitan una victoria y podría llegar ante el eterno rival.

