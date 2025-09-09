El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

El director general de La Vuelta, Javier Guillén (EFE/Luis Tejido)

La Vuelta a España se ha visto obligada otra vez a cambiar el final de la etapa 16 debido a las protestas propalestinas que han bloqueado la carretera a poco más de 3 kilómetros de la línea de meta prevista originalmente. Tras ello, ha sido el propio director de La Vuelta a España, Javier Guillén, quien ha puesto calma ante la situación y ha asegurado que la carrera seguirá adelante.

Una vez más, la competición se vio alterada debido a las protestas afincadas en la subida a Castro de Herville, las cuales alteraron los planes de llegada a Mos, durante la etapa de este martes 9 de septiembre. El paso en la carretera fue bloqueado a poco más de 3 kilómetros de la meta original. Por ello, la organización decidió finalizar la etapa a 8 kilómetros antes de lo previsto; a diferencia de lo ocurrido en la etapa anterior en Bilbao, en esta ocasión se designó un ganador. “No se pueden cortar las etapas, no se puede bloquear el paso de los ciclistas. Es ilegal. Lo tipifica el código penal y la ley del Deporte. Nosotros somos deporte y el deporte sirve para unir”, ha asegurado Guillén.

Además, ha añadido: “Todo lo que no sea eso, no está vinculado al deporte. Cada uno que quiera utilizar la plataforma de comunicación de La Vuelta para dar el mensaje que sea, y en este caso es el mensaje pro-Palestina, que por supuesto es algo terrible lo que está ocurriendo y lo que queremos todos es la paz, tiene sus ámbitos para poder desarrollarse. Queremos defender nuestro deporte, nuestra carrera. Queremos seguir trabajando”. Respecto a por qué se están más protestas en La Vuelta que en otras carreras, el director ha evitado responder, aunque sí ha dejado claro que la UCI y el equipo Israel-Premier Tech han optado porque la situación continúe como hasta ahora y llegar hasta el final.

“Yo no lo sé, a lo mejor el caldo de cultivo nuestro es diferente al del resto de países. No quiero entrar en eso. Sí me quedo con alguna cosa: el Giro se ha corrido sin ningún problema, el Tour se ha corrido sin ningún problema… Lo digo por carreras que acabar de suceder”, ha incidido Guillén. Y ha destacado que la situación en España diferente: “Nosotros estamos en una situación totalmente distinta. Queremos seguir trabajando. A partir de ahí, las conclusiones que cada uno quiera sacar de por qué hay uno u otro equipo, siempre decimos lo mismo: tienen la legitimidad para hacerlo. Mientras la tengan, seguirán compitiendo. Es la UCI y el propio equipo los que han tomado su posición. Podemos valorar cualquier otro tipo de escenario, se verá en los próximos días, pero queremos trabajar para llegar a Madrid”.

El director de La Vuelta ha dejado claro que no existe ningún plan B poder llegar a Madrir. Así como tampoco se baraja la posibilidad de sustituir la etapa. “No, en ningún caso”, ha sentenciado. Sin embargo, las protestas no cesas e incluso han obligado a un ciclista español a abandonar la competición.

Javier Romo dice adiós a La Vuelta

Este martes saltaba también la noticia de que uno de sus representantes españoles más destacados decía adiós a La Vuelta. Javier Romo, ciclista de Movistar Team, abandonó la etapa tras verse involucrado el domingo en un accidente provocado por la irrupción de un manifestante pro Palestina en la carretera durante la etapa con llegada en Monforte de Lemos. La organización confirmó que las heridas sufridas por el manchego impidieron que pudiera completar la etapa 16, que transcurría entre Poio y Mos.

Tras el accidente, Romo aseguró: “La primera reacción cuando te tiran a 50 por hora es intentar reaccionar como cualquiera lo haría. Esto pudo haber acabado mucho peor”. El corredor calificó la situación como peligrosa y subrayó la importancia de proteger el desarrollo deportivo: “Al final yo estoy haciendo mi trabajo. Ofrecemos un espectáculo deportivo y deberíamos ser ejemplo para los jóvenes, pero se termina proyectando otra imagen”, lamentó el manchego. Las manifestaciones continúan dejando hechos inéditos, mientras La Vuelta trata de seguir su curso con la normalidad que las circunstancias permiten.