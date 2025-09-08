Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria, campeón de peso pluma en la UFC, abrió este fin de semana un debate en redes sociales tras sugerir un posible combate contra el campeón mundial de boxeo estadounidense Terence Crawford. El mensaje provocó cientos de respuestas y ha colocado su nombre, una vez más, en el centro de la atención mediática tanto del boxeo como de las artes marciales mixtas.

La conversación pública comenzó cuando Topuria compartió en su cuenta oficial de X una fotografía en la que aparece junto al boxeador norteamericano. Acompañando la imagen, planteó abiertamente la pregunta: “¿Quién ganaría una pelea?”. La publicación no tardó en captar la atención de aficionados que respondieron con análisis, pronósticos y comparaciones con otros duelos legendarios entre figuras de distintas disciplinas.

Unas horas más tarde, el hilo acumuló cientos de comentarios. Entre los usuarios, algunos debatían sobre las posibilidades reales de ambos deportistas dentro de un ring, mientras que otros comparaban la situación con el histórico cruce entre Conor McGregor y Floyd Mayweather en 2017. Muchos seguidores situaron a Topuria en la misma senda mediática que el excampeón irlandés, quien alcanzó notoriedad mundial gracias a su combate frente al invicto boxeador estadounidense.

El boxeador Terence Crawford (X@terencecrawford)

Lejos de dar por cerrado el intercambio, Topuria decidió intensificar la polémica. Aclaró que su desafío no se refería a un duelo de artes mixtas sino estrictamente a un combate de boxeo. En su mensaje, publicado y replicado por diferentes portales especializados, fue contundente: “No hablo de lo que pasaría entre Crawford y yo en un octágono, hablo de lo que podría pasar en el ring. ¡Lo pondría a dormir en el primer contacto!”. Esta frase reavivó la discusión inicial y alimentó nuevas especulaciones entre los fanáticos.

A la espera de una respuesta oficial por parte de Terence Crawford, el cruce virtual ha incrementado la expectación. El campeón de boxeo sigue enfocado en su carrera profesional y todavía no ha reaccionado públicamente ante la mención del artista marcial mixto. El perfil de Crawford, reconocido como uno de los mejores libra por libra del momento y dueño de un historial invicto, ha sido argumentado por numerosos usuarios que consideran improbable que Topuria pueda imponerse en un entorno exclusivo de boxeo. Una cuestión en la que cree el luchador hispanogeorgiano.

Entrevista a Ilia Topuria.

Ilia Topuria y su relevancia en la UFC

En la actualidad, Ilia Topuria ostenta el campeonato de peso pluma en la Ultimate Fighting Championship (UFC), mientras que Terence Crawford mantiene su dominio en el boxeo profesional con títulos en varias divisiones. La hipotética pelea entre ambos representaría un nuevo capítulo en la relación entre artes marciales mixtas y boxeo, dos mundos por momentos distantes pero cada vez más vinculados por el espectáculo y la expectación mediática. La atención del público y de los medios especializados permanece fija en las cuentas y declaraciones de los dos campeones, a la espera de que alguno dé el siguiente paso hacia la concreción de un combate que, por ahora, solo existe en el terreno de los desafíos virtuales y las opiniones cruzadas.