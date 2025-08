Un exluchador de la UFC se suma a las críticas contra Ilia Topuria por su actitud: “Si eres el mejor y él no está a tu nivel, entonces demuéstralo”

El luchador de la UFC Ilia Topuria (Europa Press)

Ilia Topuria se encuentra en el centro de una intensa polémica tras su reciente victoria sobre Charles Oliveira en el evento UFC 317. La pelea, celebrada el pasado 29 de junio, consolidó el dominio del hispano-georgiano en la división de peso ligero y abrió el debate sobre quién debe ser su próximo rival. Entre los principales aspirantes al título destaca Arman Tsarukyan, luchador armenio actualmente situado como número dos en el ranking de la categoría. Sin embargo, la posible defensa del cinturón frente a Tsarukyan ha desatado controversia debido a las declaraciones públicas de Topuria y su negativa a aceptar ese enfrentamiento.

Topuria ha manifestado reiteradas veces su falta de interés por combatir con el armenio, llegando incluso a afirmar que consideraría dejar vacante el cinturón de campeón antes que defenderlo contra él. Esta actitud generó diversas opiniones dentro del universo de la UFC, pero fue el exluchador y actual comentarista Paul Felder quien elevó el tono de las críticas mediante sus intervenciones en el podcast Believe You Me. Felder, que compitió durante varios años en la división de peso ligero y conoce la presión que implica estar en la élite, cuestionó abiertamente la decisión de Topuria y la consideró opuesta a los valores que debe exhibir un auténtico campeón.

Según explicó Felder, resulta incomprensible que el dueño del cinturón dude a la hora de enfrentar al principal contendiente de la categoría. Durante la grabación del programa expresó: “Ese tipo es el contendiente número uno y decir que preferirías renunciar al cinturón antes que pelear con él es... vamos, nos estamos dejando llevar un poco”. El estadounidense recalcó que los campeones están obligados a demostrar sobre el octágono por qué ocupan esa posición, y que las palabras y condicionamientos solo generan confusión, restando legitimidad al título.

El luchador de la UFC Arman Tsarukyan (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Tsarukyan y su penalización por la UFC

La controversia sobre quién debe ser el próximo rival de Topuria también tiene raíces en los antecedentes de Tsarukyan. El armenio fue penalizado por la organización de la UFC tras retirarse en enero pasado de la pelea por el título frente a Islam Makhachev, durante el evento UFC 311. En aquel momento, Tsarukyan alegó problemas físicos, mencionando una lesión en la espalda para justificar su retirada. Sin embargo, posteriormente salió a la luz que no había superado el peso reglamentario, hecho que la UFC sancionó con varios meses de inactividad. Esta situación alimentó el escepticismo de Topuria sobre el profesionalismo de Tsarukyan, pero, para Felder, esa polémica resulta secundaria.

El exluchador insistió en que la responsabilidad de los campeones no es elegir rivales o establecer condiciones, sino demostrar su superioridad frente a quien sea designado como aspirante principal. Felder recalcó durante el podcast: “En esta generación de peleadores, cuando llegan a la cima, están tan dispuestos a cambiar de categoría de peso e intentar negar peleas. Así no funciona. Si eres el mejor y él no está a tu nivel, entonces demuéstralo. Simplemente, sal y demuéstralo, odio eso”. El mensaje apunta a que renunciar a ciertos combates puede afectar la credibilidad del campeón y de la división.

Entrevista a Ilia Topuria.

La atención de Topuria

Felder añadió que, en la actualidad, Ilia Topuria concentra toda la atención del público y los medios, por lo que no necesita de un rival mediático para generar interés o mantener el foco sobre su figura. “Estás llegando a una posición, Ilia, donde eres el centro de atención, no necesitan que el otro sea necesariamente el centro de atención. Eres el tipo que la gente quiere ver”, insistió el comentarista. Estas palabras subrayan la sensación de que Topuria, como actual campeón invicto y referente del peso ligero, debe asumir los desafíos sin buscar excusas o evasivas.

Con un registro profesional de 17 victorias y ninguna derrota, Topuria se ha convertido en el primer doble campeón invicto de la historia de la UFC, lo que ha fortalecido su imagen y ha potenciado las expectativas sobre cada uno de sus combates. No obstante, estos logros también lo exponen a un escrutinio mayor por parte de fanáticos, expertos y exparticipantes de la competición. La insistencia pública en que asuma los principales retos del momento, como el duelo pendiente contra Tsarukyan, refleja las exigencias que acompañan a los grandes campeones y los cuestionamientos inevitables en la cúspide de las artes marciales mixtas.