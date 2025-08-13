Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”

El luchador Arman Tsarukyan (Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports)

Arman Tsarukyan ha intensificado su campaña pública para desafiar a Ilia Topuria en la que sería la primera defensa del título de peso ligero de la UFC por parte del hispanogeorgiano. El luchador armenio ha recurrido a declaraciones provocadoras y a una estrategia activa en redes sociales, con el objetivo de presionar tanto al campeón como a la organización para concretar el combate.

El desafío de Tsarukyan surge tras la consagración de Topuria como campeón del peso ligero, luego de su victoria sobre Charles Oliveira en junio. Desde entonces, el armenio ha insistido en posicionarse como el próximo rival del campeón, mostrando confianza en el resultado de un eventual enfrentamiento. “Simplemente salgo, le derribo y le noqueo con mis codos. Todo, en el primer asalto”, afirmó Tsarukyan al describir cómo prevé el desarrollo de la pelea.

Actualmente, Tsarukyan ocupa el tercer puesto en el ranking de peso ligero, solo por detrás de Topuria e Islam Makhachev, quien ya ha sido anunciado para competir en la división welter. Además del armenio, el británico Paddy Pimblett también ha manifestado interés en enfrentarse a Topuria, lo que ha generado una competencia mediática entre los aspirantes. Sin embargo, Topuria todavía no tiene claro cuál quiere que sea su siguiente rival.

La tensión entre Tsarukyan y Pimblett se ha trasladado al terreno de las declaraciones públicas. Ante las críticas del británico, el armenio respondió con dureza: “No eres nadie, un pedazo de basura si acaso. Papá Dana te dio de comer con un par de ancianos para que te hicieras famoso, pero eso es lo único que eres, famoso. Me lo he ganado todo en mi carrera, nadie me ha regalado nada. Ahora sienta tu culo y espera a que Papá te diga qué tienes que hacer”.

El luchador de la UFC Ilia Topuria (Europa Press)

Consciente de que su salida de una pelea titular en enero —una decisión de último momento que generó dudas en la dirección de la UFC— ha afectado su posición dentro de la promotora, Tsarukyan ha optado por una estrategia de provocación directa. Su actividad en redes sociales y medios de comunicación se ha incrementado en las últimas semanas, buscando mantener su nombre en el centro de la conversación y presionar a los responsables de la organización.

Tsarukyan y Topuria

Uno de los episodios más recientes de esta campaña se produjo en X, la plataforma antes conocida como Twitter. Allí, Tsarukyan recurrió a la figura de Islam Makhachev para lanzar un mensaje tanto a Dana White, presidente de la UFC, como a Topuria: “Islam tiene una gran cita en el UFC PI, peleará con cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Oye Dana, tal vez ahora sea un buen momento para poner una cita en el baño para Ilia recordándole que no se siente mientras orina. Gracias, jefe”. Con este comentario irónico, el armenio buscó poner en duda la disposición del campeón para aceptar desafíos de alto nivel.

Entrevista a Ilia Topuria.

La campaña de Tsarukyan no se ha limitado a X. En Instagram, el armenio elevó el tono de sus provocaciones al calificar a Topuria como “una versión Alibaba de Conor McGregor”, sugiriendo que el campeón es una copia de baja calidad del carismático luchador irlandés. Esta comparación no es casual: Topuria ha reconocido en el pasado la influencia de McGregor en su carrera, tanto por su estilo mediático como por su actitud en el octágono, e incluso expresó su deseo de enfrentarse a él.