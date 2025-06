Topuria buscará la gloria bajo el cielo de Las Vegas en un combate ante Charles Oliveira por el cinturón de peso ligero

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria

El 18 de febrero de 2024, Ilia Topuria escribía su nombre en la historia del peso pluma y de la UFC al conseguir una gesta histórica: convertirse en el primer español en ganar el cinturón en esa categoría. Con Los Angeles como escenario, el hispanogeorgiano alcanzó al gloria al dejar K.O. a Alexander Volkanovski en el segundo asalto. Este domingo buscará en Las Vegas una nueva oportunidad de ser el rey de su nueva categoría, el peso ligero, en un combate por el cinturón ante Charles Oliveira, uno de los luchadores más experimentados de la división, que ya consiguió el título en el año 2021.

Tan solo dos meses después de conseguir el cinturón de campeón de peso pluma, Topuria ya expresó su intención de dar un paso más en su carrera y subir de categoría a la de peso ligero. Unas palabras que no dejaron a nadie indiferente, aunque entonces cayeron en saco roto. El Matador continuó entrenando, siempre con el runrún de ese ascenso, pero la defensa del cinturón ante Max Holloway dejó el resto de cuestiones en un segundo plano. El 26 de octubre de 2024, Topuria volvió a demostrar que no tenía rival en el peso pluma al mandar a la lona al estadounidense. Tras la recuperación correspondiente a un combate de tal magnitud, el español volvió a poner sobre la mesa sus deseos: ascender a peso ligero.

“No fui a negociar: le dije a la UFC que no iba a pelear más en el peso pluma. No negocio con mi salud. Dejé el cinturón ahí, no puedo cumplir ya ese límite de peso”, detalló Topuria. Bajar más de 10 kilos para poder dar el peso en la báscula ya no estaba en sus planes. Con un golpe en la mesa aterrizó en su nueva categoría, una división en la que ya estuvo hace años. Un movimiento que llegó acompañado de una oleada de críticas. Otros pusieron en evidencia sus puntos débiles. Y unos pocos salieron en su defensa. Topuria no dejó que nada ni nadie se interpusiera en su camino hacia el cinturón y desde ese momento comenzó a prepararse para su gran oportunidad.

Ilia Topuria y Charles Oliveira

La transformación física no tardó en ser evidente, y con ella su primera oportunidad de conseguir el título. Sería en la madrugada del sábado al domingo 29 de junio. El escenario: Las Vegas. Su rival: Charles Oliveira, campeón de peso ligero en 2021. Los dardos entre ambos no tardaron en comenzar a volar para calentar la velada. “No me ha tratado con el mismo respeto. No sé por qué. Ha estado hablando mucho, pero lo cierto es que lo sabremos el 28 de junio. Todos saben quién es el verdadero campeón”, afirmaba Oliveira hace unos días.

La respuesta del español no tardó en llegar: “Lo respeto, pero voy a tratar de arrancarle la cabeza. Y todos vosotros sabéis que lo haré”. Y añadía: “Él cree que caminará hacia adelante, que hará lo suyo, que me va a derribar, que me va a dominar en el suelo, pero yo creo que soy mucho mejor en todos los aspectos”. Topuria incluso ha adelantado el momento en que se llevará el combate: “Me veo noqueándolo en el primer asalto. Charles Do Bronx Oliveira, estás jodido”.

El combate del año: Topuria vs Oliveira

Con la tensión por las nubes y el tiempo en cuenta atrás, la expectación e interés por el combate entre Ilia Topuria y Charles Oliveira se encuentra en cotas máximas. Será el combate del año entre dos grandes luchadores. El español acude a la cita tras destronar a Alexander Volkanovski como campeón de peso pluma y noquear a Max Holloway para defender el título. A ello se suman unas estadísticas impecables: 16 combates, 16 victorias (6 de ellas por KO). Oliveira tiene algo más de experiencia a sus espaldas. En su historial destacan victorias ante Michael Chandler, Dustin Poirier o Justin Gaethje. A sus 35 años, ha protagonizado 45 combates con 35 victorias (10 de ellas por KO) y 10 derrotas.

Entrevista a Ilia Topuria.

Un posible triunfo de Ilia Topuria le abriría el camino hacia nuevos retos, entre los que destaca un esperado enfrentamiento con Paddy Pimblett, con quien mantiene una intensa rivalidad. Otra alternativa sería Islam Makhachev. Por otro lado, si Oliveira logra imponerse, reafirmaría su lugar entre los mejores de la división, acallando nuevamente las dudas sobre su capacidad de competir al más alto nivel. La pelea promete ser un duelo electrizante en el que Oliveira y Topuria tendrán la oportunidad de demostrar quién se lleva la gloria. Todo se decidirá dentro del octágono el 28 de junio, en una noche que podría redefinir el panorama del peso ligero en la UFC.