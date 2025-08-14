Mats Rosenkranz gana el primer set y le descalifican por irse a dar una ducha

El tenista Mats Rosenkranz (redes sociales)

El tenis está cada vez más en el foco mediático debido a acciones que se producen en las pistas. Hace unos meses, Sabalenka cogió su móvil en pleno partido, para hacer una foto y protestar una decisión al juez de silla. Poco después era Alexander Zverev quien realizaba esta misma actuación. Sin embargo, hay un tenista que ha ido un paso más allá. Los hechos ocurrieron en Grecia y el deportista terminó descalificado del torneo por sus actos.

Un episodio inusual ha marcado el Challenger Tour en Hersonissos, Grecia, cuando el tenista alemán Mats Rosenkranz fue descalificado tras ducharse durante un descanso, a pesar de haber ganado el primer set de su partido de segunda ronda. El hecho, que revela una faceta poco conocida del reglamento ATP, sorprendió a los presentes y permitió que el italiano Pietro Orlando Fellin avanzara automáticamente a la siguiente ronda.

El incidente ocurrió en un torneo Challenger de categoría 50, disputado sobre superficie dura y bajo condiciones climáticas exigentes: 30º C y 74 % de humedad en la isla de Creta. Rosenkranz, de 26 años y ubicado en el puesto 358 del ranking ATP, se impuso por 7-5 en el primer set frente a Fellin, quien ocupa el puesto 561. Tras una hora de juego, ambos jugadores se dirigieron al vestuario para un descanso reglamentario. Durante ese intervalo, el asistente del juez de silla, encargado de supervisar el regreso de los tenistas, observó que Rosenkranz utilizó el tiempo para ducharse.

A pesar de que el alemán intentó justificar su acción ante el juez y el supervisor, alegando que “solo fueron 10 segundos”, la decisión fue inmediata: ducharse durante el descanso constituye una infracción según el reglamento ATP, que considera este acto un abuso del tiempo destinado exclusivamente para ir al baño o cambiarse de ropa. La sanción resultó en la descalificación de Rosenkranz, quien abandonó la pista frustrado e incrédulo. Fellin, por su parte, avanzó automáticamente a los cuartos de final del certamen, que reparte 54.000 euros en premios.

No es la primera vez que ocurre

Aunque este tipo de incidentes es poco frecuente, no es inédito en el circuito profesional. En el torneo de Sevilla 2022, el estadounidense Nicolás Moreno de Alborán también fue descalificado después de que el argentino Federico Delbonis informara al juez de silla que su rival se había duchado durante un descanso. En esa ocasión, el árbitro inspeccionó el vestuario y determinó la sanción, pese a que Moreno de Alborán explicó que solo pretendía limpiar la arena de sus piernas, una de las cuales presentaba una lesión.

La aplicación estricta del reglamento en estos casos demuestra que, en el tenis profesional, incluso los detalles menos conocidos pueden definir el destino de un partido. Así como a los propios tenistas que sufren las consecuencias de sus actos. Esta vez ha sido Mats Rosenkranz quien ha sido descalificadopor ducharse durante el descanso, aunque no ha sido el primero en ser sancionado y probablemente tampoco el único que cometa esta poco conocida infracción del reglamento de la ATP.