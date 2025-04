El desagradable show de uno de los tenistas más polémicos: demolición de raqueta y un insólito gesto con un niño

La tercera jornada del Mutua Madrid Open, celebrada esta semana en la Caja Mágica de Madrid, ya cuenta con uno de los episodios más llamativos del torneo: el abrupto abandono del tenista francés Corentin Moutet en el partido que disputaba contra su compatriota Harold Mayot. El encuentro, que terminó 6-3 y 4-2, quedó marcado no sólo por su resultado, sino por el comportamiento de Moutet, quien, frustrado, rompió su raqueta, recibió abucheos del público, tuvo un insólito gesto con un pequeño espectador y finalmente decidió retirarse alegando una lesión en la espalda.

El duelo comenzó con un bajo rendimiento por parte de Moutet, lo que permitió a Mayot, quien jugaba por primera vez un Masters 1000, imponerse con comodidad en el primer set por 6-3. Sin embargo, fue en la segunda manga cuando se vivieron los momentos más tensos del partido. Tras perder su saque, el irascible deportista galo, de 26 años, se dejó llevar por un ataque de furia y destruyó su raqueta contra el suelo. Este gesto no pasó desapercibido para el juez de silla, quien decidió penalizar al tenista con un punto por acumulación de advertencias.

La tensión escaló rápidamente cuando Moutet mostró una actitud desafiante al dirigirse a su banca. Lo hizo con paso cansino. Y sorprendió al simular regalarle su raqueta rota a un niño en las gradas. Estiró su brazo, como invitándolo arrimarse, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, realizó un amague y decidió no entregársela, generando un murmullo de desaprobación generalizada del público presente.

Finalmente, segundos después, Moutet se acercó al juez de silla y, sin mediar un aviso previo, comunicó que no podía continuar debido a una lesión en la parte baja de la espalda. La salida intempestiva del tenista no fue recibida de buena manera por el público, que lo despidió con abucheos.

No es la primera vez que Moutet genera controversia en el Mutua Madrid Open con comportamientos que desvían la atención del deporte en sí. Durante la edición pasada del torneo, el francés se vio involucrado en una situación peculiar cuando, durante otro partido extendido,le solicitó un café al juez de silla para soportar la recta final de la competición. “Da igual dónde juguemos, no podemos proporcionar café. Yo no te lo puedo llevar”, le respondió la autoridad del encuentro.

El momento de su amague a un niño en las gradas

El tenista, entonces, decidió acudir a las gradas en busca de un espectador que pudiera ofrecerle la bebida caliente que necesitaba. Finalmente, una aficionada accedió a darle un café, el cual Moutet consumió en plena pista.

La actitud de Corentin Moutet sobre la pista sigue siendo objeto de críticas frecuentes en el mundo del tenis. A pesar de sus habilidades como jugador, sus reacciones explosivas y decisiones impulsivas han generado una reputación controvertida que lo acompaña en cada torneo. Sobran los ejemplos. En 2024, en el Argentina Open, sorprendió al hidratarse con una bebida cola. También ha desarticulado a sus rivales con saques de abajo o festejando puntos de manera irrespetuosa para sus contendientes.

Harold Mayot, tras este enfrentamiento, obtuvo su primera victoria en un torneo Masters 1.000 de manera inesperada y se medirá en la próxima jornada ante el argentino Francisco Cerúndolo.