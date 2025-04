La polémica de Aryna Sabalenka con la juez de silla en el torneo de Stuttgart

La tenista Aryna Sabalenka (REUTERS/Angelika Warmuth)

Aryna Sabalenka sigue avanzando en el torneo de Stuttgart, aunque no ha estado exenta de polémica. La número uno del mundo, selló su pase a las semifinales en el torneo al derrotar a la belga Elise Mertens en los cuartos de final con parciales de 6-4 y 6-1. Sin embargo, su victoria no estuvo exenta de polémica, marcada por un tenso episodio entre la bielorrusa y la jueza de silla Miriam Bley durante el primer set.

El conflicto surgió cuando Mertens, número 29 del ranking mundial, pidió un tiempo muerto médico debido a una molestia en su pierna derecha justo tras quebrar el servicio de Sabalenka y colocarse 4-3. La interrupción, aunque permitida por el reglamento, generó incomodidad y rompió el ritmo del partido. Pocos puntos después, Sabalenka cuestionó una decisión arbitral que agregó más tensión al encuentro. La bielorrusa aseguraba que una bola era buena, mientras que Bley la marcó como fuera. Ante la insistencia de Sabalenka de que la jueza verificara personalmente la marca en la pista, esta se negó a bajar de su silla y ratificó su llamada inicial.

En un gesto poco común dentro del circuito, Sabalenka decidió tomar su teléfono móvil y fotografiar la supuesta marca de la pelota, acciones que no suelen verse en partidos de este nivel. Aunque el incidente quedó registrado, la jugadora no ha publicado la imagen en sus redes sociales ni ha realizado más comentarios al respecto sobre este hecho puntual. A pesar del momento de fricción, la ganadora del último US Open centró su atención en el juego para revertir la presión inicial. Cerró el primer set con autoridad y dominó completamente en el segundo parcial, asegurando su clasificación con un contundente marcador.

Tras el partido, Sabalenka comentó el peculiar episodio con humor: “Sentí que el árbitro estaba furioso por la foto que le tomé. Cuando le estreché la mano, me miró con una expresión muy interesante y me dio un apretón firme”. Aunque incómodo, el encuentro no pareció afectar su concentración en el objetivo final: el título.

Sabalenka sigue avanzando en Stuttgart

Con esta victoria, Sabalenka se medirá en semifinales a Jasmine Paolini, quien protagonizó una de las sorpresas del torneo al eliminar a la estadounidense Coco Gauff, número 6 del mundo, con un sólido 6-4 y 6-3. La italiana, procedente de la clasificación, ahora tendrá su mayor desafío al enfrentar a la mejor jugadora del circuito, en lo que promete ser un duelo interesante.

La otra semifinal promete un choque inesperado entre Ekaterina Alexandrova (22ª) e Iga Swiatek (2ª). Alexandrova superó con amplio margen a la estadounidense Jessica Pegula, tercera favorita del torneo, con parciales de 6-0 y 6-4, mientras que Swiatek logró vencer a Jelena Ostapenko en un partido más disputado, con marcador de 6-3, 3-6 y 6-2. El torneo en Stuttgart mantiene una combinación de grandes actuaciones y momentos de tensión. Sabalenka, quien ha respondido a la presión como líder del ranking mundial, buscará convertir este avance en un nuevo triunfo para seguir consolidando su dominio en la temporada.