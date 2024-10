Polémica con las pelotas de tenis en Shanghái y el controvertido gesto de Medvedev: “Favorecen a Sinner y Alcaraz”

Carlos Alcaraz durante el torneo de Shanghai Masters (EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI)

Las pelotas de tenis vuelven a estar en el centro de la polémica. El Masters 1000 de Shanghái se ha visto envuelto en controversias no solo por las emocionantes jugadas en la pista, sino también por las críticas hacia las pelotas de tenis utilizadas en el torneo. Estas bolas han suscitado un debate sobre si benefician a ciertos jugadores más que a otros, específicamente a talentos destacados como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

El ruso Daniil Medvedev avanzó a los octavos de final después de una intensa batalla contra el italiano Matteo Arnaldi, quien le puso las cosas complicadas al llevarse el primer set. Medvedev, mostrando su habitual tenacidad, logró revertir la situación y se llevó la victoria con parciales de 5-7, 6-4 y 6-4. Sin embargo, el encuentro estuvo marcado no solo por su desempeño en la pista, sino también por sus continuas quejas sobre el material de las pelotas.

Durante el partido, Medvedev expresó su frustración con un gesto inusual pasándose las pelotas por el trasero en señal de desaprobación, lo que le valió una advertencia por parte del árbitro. Su descontento no solo fue visible en sus gestos, sino que también fue verbal, resultando en una penalización adicional que le costó un punto. Tras el juego, Medvedev comentó sobre la situación: “Creo que básicamente favorece a la gente que puede beneficiarse de la potencia de las pelotas muertas. Algunos tienen mejor calidad con esto; otros, no. En realidad, los dos mejores jugadores en hacer esto ya son los mejores jugadores del mundo, y estoy seguro de que lo serían sin las pelotas, pero con estas pelotas son los únicos jugadores que pueden generar una potencia increíble. Son Jannik y Carlos. Les da una ventaja adicional, pero trato de luchar con lo que puedo”.

Medvedev se refirió específicamente a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, jugadores conocidos por su capacidad para generar potencia con pelotas que algunos consideran “muertas”. Según Medvedev, estas pelotas favorecen a jugadores con ciertos estilos físicos y explosividad que él admite no poseer. El ruso continuó: “Practicamos mucho; intento obtener esta potencia que nunca he tenido desde que era joven, debido a la forma en que es mi tipo de cuerpo. Incluso hubo pruebas en el músculo que miden la potencia, la explosividad, y realmente no tengo la explosividad. Puedo generar mucha potencia como pasar la pelota, pero no cuando la pelota está detenida. Intento hacer lo que puedo, sigo jugando bastante bien, estoy luchando y quiero llegar hasta el final”.

Las quejas por las pelotas vienen de largo

Desde hace tiempo, en el circuito de la ATP hay un tema que ha despertado la polémica y las críticas por parte de numerosos deportistas: las pelotas. Y no es para menos, dado que las lesiones de hombro, muñeca y codo se han disparado de manera exponencial. Esto llevó a muchos tenistas a alzar la voz y buscar soluciones al respecto, pero los meses pasan, las lesiones se siguen sucediendo y ni la ATP ni nadie hace nada. Rafa Nadal fue uno de los deportistas del circuito en cargas contra las pelotas. El de Manacor aseguró hace un año: “Ha sido difícil mover la pelota de la manera correcta hacia el final del primer set: estaba muy pesada. No sé qué les pasa a estas pelotas, pero mueren”.

Qué pasa con las pelotas en el tenis: Nadal se suma a las críticas en su regreso a las pistas.