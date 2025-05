De la lluvia de críticas a rozar la gloria: la vuelta de cara del PSG de Luis Enrique, que aspira a escribir su nombre en la Champions

Luis Enrique, entrenador del PSG. (Benoit Tessier/Reuters)

Nadie dijo que los inicios fueran sencillos. Luis Enrique lo sabe bien. Su llegada al PSG no fue un camino de rosas, sino todo lo contrario. La lluvia de críticas que se cernieron sobre su persona fue un continuo en su rutina. Y entonces, tras una temporada gris, a pesar de conquistar Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa en la 2023-2024, donde no fueron capaces de levantar la ansiada Champions, llegó el sol. El técnico español está a tan solo un paso de alcanzar la gloria europea con el PSG. Este sábado 31 de mayo, Luis Enrique y el club parisino tienen una cita, donde solo el Inter podría interponerse entre ellos y la Champions, entre ellos y la historia.

En julio de 2023, el PSG hacía oficial la incorporación de Luis Enrique como nuevo entrenador en sustitución de Christophe Galtier. La misión era complicada: ganar la Champions. Pero al frente del equipo se ponía un técnico que no se achica ante los grandes retos y que, desde el primer momento, comenzó a componer lo que quería que fuera su equipo: nada de individualidades, un trabajo en equipo. Sin embargo, armar una plantilla e instaurar un estilo de juego no es sencillo y lleva su tiempo. Un tiempo que el técnico asturiano no tenía y que la prensa rápidamente le echó en cara.

En enero de 2024, tan solo unos meses después de su llegada, era evidente que su trabajo no acababa de convencer. Los aficionados y la prensa francesa miraron con lupa cada uno de sus movimientos. Uno de los más críticos fue el periodista Daniel Riolo, quien no dudó en comentar su forma de trabajar con la plantilla del PSG: “Lo que está haciendo Luis Enrique no tiene sentido, y no solo en relación con Mbappé… en relación con el equipo en general. Llevo meses diciendo que no entiendo nada de lo que está haciendo este entrenador. Todavía no entiendo nada. No entiendo su juego de composiciones”.

El entrenador del PSG, Luis Enrique. (Abdul Saboor/Reuters)

Ni los tres títulos consiguieron aplacar la dureza de la prensa y, con el inicio de esta temporada, volvieron a la carga. Durante el partido de Champions ante el Atlético de Madrid, en el que los españoles ganaron 1-2, volvieron a surgir las dudas en torno a Luis Enrique. “Ni un jugador que progresa”, “qué ha aportado este tipo desde que está en el club”, fueron algunos de los comentarios. La salida de Kylian Mbappé del PSG durante el verano pasado no hizo más que echar leña al fuego. Sin embargo, el técnico español lo tenía claro: “Estoy convencido de que la próxima temporada seremos mejores”. Y lo ha conseguido.

La vuelta de cara del PSG de Luis Enrique

El PSG ha dado un giro de 180 grados: ha pasado de ser una constelación de estrellas a un equipo sólido y cohesionado. En el PSG actual, todos los jugadores contribuyen en defensa, corren sin balón y trabajan hacia un objetivo común, dejando de lado protagonismos individuales. Los números han respaldado esta afirmación: Dembélé ha brillado, Doué se consolidó como una de las piezas clave, Barcola destacó como máximo asistente del fútbol europeo este año y Kvaratskhelia ha aportado esfuerzo y sacrificio defensivo.

Luis Enrique celebra la clasificación del PSG para la final de la Champions.

Bajo su mando, el PSG ha dejado atrás sus constantes tropiezos en las competiciones europeas. Este nuevo PSG no solo es más competitivo, sino que también se ha convertido en un equipo capaz de dominar en cualquier escenario. En la presente temporada, ha eliminado a todos los equipos ingleses que enfrentó en la Champions: Manchester City, Liverpool, Aston Villa y Arsenal cayeron ante el poderío del conjunto parisino. Además, el PSG se coronó campeón de la liga francesa a principios de abril y ha fijado un nuevo récord de 39 partidos consecutivos sin perder como visitante.

Luis Enrique no solo ha devuelto al PSG su capacidad de competir al más alto nivel, sino que lo ha transformado en un equipo con identidad y ambición. Ahora les queda un último paso para reafirmar esta cuestión, para escribir su nombre en la historia y alcanzar la gloria. El duelo ante el Inter será su prueba final.