El bonito homenaje que Luis Enrique rendirá a su hija Xana si gana la Champions con el PSG: “Tengo la motivación de seguir adelante”

Luis Enrique y una imagen junto a su hija Xana en Berlín en 2016.

Luis Enrique Martínez (55 años) vive un buen momento profesional. El entrenador acaba de clasificar al PSG para la final de la Champions League, que disputará el 31 de mayo frente al Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich. Es la competición que más se ha atragantado al equipo francés, más de una década en manos de Qatar Sport Investment y varios entrenadores y estrellas después, entre ellas Neymar o Messi. El pasado verano se marchó además Mbappé. Pero el asturiano ha confiado todavía más en sus posibilidades. La vida le golpeó de forma cruel en 2019 y cualquier problema futbolístico es menor y superable. Pero hasta de ese duro trance, Luis Enrique extrajo una lectura constructiva.

En aquel año era seleccionador. En junio, anunció que abandonaba por un problema familiar. Dos meses más tarde se conocía la muerte de su hija Xana, con apenas nueve años. En el documental No tenéis ni p*** idea (Prime Video, 2024), sobre el día a día de Luis Enrique en París, el protagonista explica el poso de ese acontecimiento: “Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado, y me considero afortunado, muy afortunado. ‘Pero si se te ha muerto una niña’. Bueno, mi hija vino a vivir con nosotros nueve años. Maravillosos, ¿eh? Tenemos mil recuerdos de ella, cosas increíbles. En el plano físico no está, pero cada día hablamos de ella y nos reímos. Pienso que nos ve. ¿Cómo quiero que piense que vivimos esto?

Luis Enrique en rueda de prensa en París. (EFE/EPA/Christophe Petit)

Berlín, 2016

Xana conoció el mayor éxito deportivo de su padre, la consecución precisamente de la Champions con el FC Barcelona el 6 de junio de 2015. Como suele ocurrir, jugadores y cuerpo técnico invitaron a sus seres queridos a celebrar con ellos en el césped tras levantar el trofeo, y la pequeña tuvo un gesto que Luis Enrique todavía recuerda, y quiere rememorar en Múnich si su equipo tiene la fortuna de imponerse. “A mi hija le gustaban mucho las fiestas -ha dicho en rueda de prensa- y estoy seguro que, donde esté, sigue haciéndolas. Recuerdo una foto increíble con ella en Berlín, clavando la bandera del Barça en el campo”.

En efecto, hay fotografías de un Luis Enrique triunfal aquella noche junto a Xana, que portaba una enorme bandera del club, ondeando, y que terminó clavada en el verde, simbolizando una conquista. “Tengo el deseo de poder hacer lo mismo con el PSG”, ha confesado el entrenador. “No estará mi hija, pero estará espiritualmente y eso para mí es muy importante, y tengo la motivación de seguir adelante”.

Luis Enrique celebra la clasificación del PSG para la final de la Champions.

Deportivamente, el camino tampoco ha sido fácil para él. Con indudable personalidad en el banquillo o en sus comparecencias ante la prensa, convive con partidarios y detractores con naturalidad. Y aguanta los golpes. Esta misma temporada, en la que ya ha ganado la Ligue 1, caminó por el alambre de una eliminación de Champions en primera ronda, sobreponiéndose en los partidos clave con meritorias victorias. Ahora, el PSG es favorito para ganar el título después de los últimos emparejamientos, desplegando buen fútbol y habiendo logrado del equipo de París al fin que la estrella sea el conjunto, que su juego sea solidario y trepidante. En semifinales se impuso al Arsenal ganando los dos partidos.