Xabi Alonso honra a Ancelotti en su presentación como entrenador del Real Madrid: “Sin su maestría probablemente no estaría aquí”

Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid.

El Real Madrid ha presentado este lunes a Xabi Alonso (Tolosa, 43 años) como entrenador. El club blanco abre un nuevo tiempo tras la emotiva despedida en el Santiago Bernabéu a Carlo Ancelotti y Luka Modric y será quien lidere al equipo ya en el Mundial de Clubes que ha organizado la FIFA en Estados Unidos. El objetivo es coronarse en la primera edición de este campeonato y maquillar un curso sin Champions League, Liga ni Copa del Rey.

“Es un día muy especial que recordaré de por vida. He podido estar unos años fuera, pero el vínculo con el Real Madrid y el madridismo nunca ha dejado de existir”. Estas han sido sus primeras palabras al subir al estrado. Antes ha hablado Florentino Pérez. No ha tardado en acordarse de Ancelotti. “Fue mi entrenador, una gran persona que me marcó. Sin su maestría, sin ese aprendizaje, probablemente no estaría aquí. Recojo su legado con orgullo”.

Xabi Alonso posa con la camiseta del Real Madrid junto a Florentino Pérez en su presentación como entrenador.

Tres temporadas

El técnico vasco ha firmado por tres temporadas y no viene solo. El club ha cerrado ya a los defensas Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen, primeros fichajes del nuevo Madrid, al que se espera Alonso aporte un nuevo sistema de juego. Su llegada se debe al éxito en el Bayer Leverkusen, que cogió en 2022 en una situación precaria. Meses más tarde y sin perder un solo partido, el Leverkusen hizo historia ganando la Bundesliga.

Se trata de un regreso. En el comunicado que anunciaba su incorporación, el Real Madrid califica a Alonso como una “leyenda”. Defendió la camiseta entre 2009 y 2014, disputando 236 partidos oficiales y ganando seis títulos: una Champions, una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del rey y dos Supercopas de España. Con la Selección Española fue campeón del mundo y dos veces campeón de Europa.

La tarea del entrenador es complicada, en uno de los banquillos más exigentes del mundo y con algunas de las mayores estrellas del fútbol en el vestuario. Además, se sube en plena transición y a un tren en marcha. El Mundial de Clubes arranca en unos días y dirigirá su primer partido el 16 de junio frente al Al Hilal de Arabia Saudí. El Madrid se juega 140 millones de euros en este torneo, pero sobre todo el buen inicio del ambicioso proyecto.

Alonso tendrá que levantar a una plantilla que ha sufrido dolorosas derrotas en los últimos meses y plantar cara a un FC Barcelona en estado de gracia, con Lamine Yamal como estrella. Cuenta con Kylian Mbappé en una forma extraordinaria y con perfiles que encajan como un guante en su idea, casos como Jude Bellingham o Arda Güller. Pero también con un Vinícius Jr. en crisis futbolística y de imagen, así como Rodrygo.

Ha coincidido con la presentación de Xabi Alonso el anuncio de la lista de Luis de la Fuente para la final four de la Nations League, que ha tenido como principal novedad el regreso a la convocatoria de un excompañero de Alonso en el Madrid, Isco, tras una extraordinaria temporada en el Real Betis. De la Fuente fue profesor de Alonso en el curso de entrenador y se ha referido a ello: “Disfruté, tenía un toque, ese que ves a los buenos. Era un alumno diferente. Le doy la enhorabuena”.