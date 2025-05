Cuál es el sueldo de Ancelotti en el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti (AP Foto/Manu Fernández)

Carlo Ancelotti dejará el banquillo del Real Madrid al término de la temporada para asumir un nuevo desafío como seleccionador de Brasil, según anunció la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Este cambio marca el final de su segunda etapa en el club blanco, que estuvo dividida entre el éxito de la temporada anterior y los altibajos del presente curso. A pesar de su inminente salida, el técnico italiano se había consolidado como uno de los entrenadores mejor pagados del mundo durante su paso por el equipo español.

El contrato de Ancelotti con el Real Madrid, extendido hasta 2026 tras una campaña histórica en la temporada 2023-24, contemplaba un salario que rondaba los 11 millones de euros brutos anuales, según lo reportado por el medio francés L’Équipe. Esto significa que su sueldo mensual alcanzaba aproximadamente un millón de euros, situándolo en la élite de los entrenadores mejor remunerados a nivel global. No obstante, los estándares de excelencia del club blanco demandan no solo cumplir con las expectativas, sino superarlas de manera constante, un aspecto donde esta temporada no estuvo a la altura.

La temporada actual 2024-25 ha sido especialmente complicada para el Real Madrid. Con el recuerdo reciente de un doblete que incluyó Champions League y LaLiga en el curso anterior, las demandas hacia el equipo y su técnico no pudieron ser satisfechas. En el torneo doméstico, el equipo luchó por el título, pero el FC Barcelona se mostró más consistente en los momentos clave, asegurando el campeonato tras derrotar al conjunto blanco en un partido decisivo el 11 de mayo. En la Copa del Rey, el equipo madrileño llegó a instancias finales, pero nuevamente los azulgranas fueron los verdugos, negándoles la oportunidad de alzar el trofeo.

El golpe final llegó en la Champions League, una competición en la que históricamente el Real Madrid ha forjado su identidad. En esta ocasión, sin embargo, el equipo fue eliminado en los cuartos de final por el Arsenal, perdiendo ambos partidos de la serie. Estas derrotas en las principales competiciones contribuyeron a la decisión mutua entre el club y Ancelotti de finalizar su vínculo.

A pesar de los resultados de este año, es innegable que el técnico italiano deja un legado importante en el club. Su primera etapa al mando del Real Madrid ya había dejado huella con la consecución de “La Décima” en 2014, y su regreso estuvo marcado por éxitos inmediatos, como el mencionado doblete de la temporada anterior. Su sueldo, acorde al prestigio que representa, reflejaba la confianza depositada por la directiva en su capacidad para liderar al equipo en la búsqueda de triunfos continuos.

Carlo Ancelotti pone rumbo a Brasil

Ahora, Ancelotti se prepara para embarcarse en una nueva aventura como seleccionador de Brasil. A partir del 26 de mayo, una vez terminada la participación del Real Madrid en LaLiga, el técnico italiano asumirá su nuevo rol al frente del combinado nacional brasileño, uno de los más exitosos en la historia del fútbol. Su salida deja al Real Madrid en busca de su próximo entrenador, alguien que pueda renovar las ilusiones del club y llevarlo de vuelta a la senda de los títulos.

Con un salario de 11 millones de euros brutos por temporada, Carlo Ancelotti ha sido no solo un estratega experimentado, sino también un líder al que se le confiaron algunas de las etapas más desafiantes en la historia reciente del Real Madrid. Ahora, enfrentará el desafío de dirigir a la selección brasileña, un equipo con una rica tradición y expectativas siempre elevadas, al igual que lo que experimentó durante sus años en el Santiago Bernabéu.