El consejo que cambió la vida al periodista Tomás Roncero: “No funcionaba en la tertulia y quedé a comer con él”

En el mundo deportivo, hay muchos periodistas que destacan y que lejos de pertenecer a un medio se han convertido en una figura con firma propia. Y cuando se piensa en el Real Madrid solo hay una persona que es inevitable que a todos los aficionados al fútbol no se les venga a la cabeza: Tomás Roncero. El periodista es uno de los mayores forofos del club blanco, cuyos colores lleva por bandera en todos los platós a los que acude. Sin embargo, ese personaje que en la actualidad es un icono y toda una figura destacada dentro del periodismo deportivo, hace unos años no se asemejaba al que hoy es.

En una entrevista en el podcast de Toni Padilla, José Antonio Luque habló sobre los inicios de Tomás Roncero y del consejo que le dio. Luque estaba en Onda Cero, en el programa El Penalty, mientras que Roncero se encontraba trabajando como periodista en El Mundo, donde escribía de baloncesto. Por entonces ambos no se conocían más allá de haberse leído y escuchado y casualidades de la vida, ambos tuvieron que cubrir una Final Four. “A mí me resultó un personaje muy interesante por muchas razones. Primero porque enseguida pensé que era un buen tipo, luego con el paso del tiempo se me confirmó”, aseguraba Luque.

“Segundo, porque pensé que tenía algo para un medio audiovisual. Escribía bien. Sabía y sabe mucho baloncesto. Pero yo pensé que tenía algo más”, destacaba. Cuando Onda Cero le encargó a Luque presentar el programa de El Penalty, pensó en hacer una tertulia y uno de los personajes en los que pensó fue en Tomás Roncero. “Entonces le llamé y me dijo ‘pero yo eso no lo he hecho nunca, yo que tengo que hacer’”. “Al cabo de un mes o mes y medio, me di cuenta de que aquello no era lo que yo me había imaginado y pensé a lo mejor el error es mío”.

El consejo de Luque a Tomás Roncero

Entonces Luque decidió invitarle a comer. “Tomás esto no funciona”, comenzó la conversación entre ambos. Ante el disgusto de Roncero, el presentador de El Penalty añadió: “No funciona por una razón, porque no estás siendo tú, no estás siendo Tomás Roncero. Estás siendo un individuo que se sienta detrás del micro y habla”. Fue entonces cuando le dio el consejo que cambió su vida.

“Tú tienes que ser el mismo que cuando quedamos para comer, para cenar, para tomar una copa. Ese es el que yo quiero que seas”, le explicó. A partir de ese momento, cambió para bien, para lo que Luque se había imaginado. A partir de ese momento, Roncero se convirtió en un “personaje muy mediático”.

A día hoy todavía, cada vez que se juntan, ambos recuerdan aquellos inicios y, en especial, aquella comida. A partir de aquel día, Roncero consiguió “quitarse el corsé” y mostrarse como actualmente se le conoce, con ese madridismo que lleva por bandera. El resto, como suele decirse, ya es historia.