En su encuentro con Jota Jordi, el periodista hincha del Barcelona, Roncero lo miró y le dijo: "Jugaron con Leo Messi "missing", desaparecido como en Roma". Además, le recordó que no visitarán el Wanda Metropolitano de Madrid, sede de la gran definición de la Champions, "A Cibeles no vas a ir. A Cibeles no se va. Si quieres, te monto un tour maravilloso por Cibeles. Te digo, Cibeles es la diosa de los madridistas, y no se toca".