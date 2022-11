Comparan a James Rodríguez con Lionel Messi en ‘El Chiringuito’ de España

Pesé a las críticas por su llamado, el jugador del Olympiacos se hizo presente en el marcador. Tomado de @jamesrodriguez10

El próximo martes será el debut de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 a las 5 de la mañana, hora colombiana, cuando enfrente a su similar de Arabia Saudita. El encuentro causa gran expectativa a nivel mundial por el favoritismo de la Albiceleste para quedarse con la Copa del Mundo, luego de ganar la Copa América 2021 que se jugó en Brasil y en la que derrotó a los anfitriones en la gran final con sede en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Uno de los programas deportivos de debate con mejor índices de audiencia es El Chiringuito TV de España. Allí dedicaron un espació de su más reciente emisión para hablar acerca del primer encuentro del Grupo C de Qatar 2022. Uno de los aspectos importantes de esta edición es que puede ser el último mundial de Lionel Messi, ya que para el del 2026 tendrá 39 años y el retiro como profesional se acerca.

Mientras una parte de los panelistas respaldaba al exjugador del FC Barcelona, uno de sus más acérrimos críticos, desde su paso por el fútbol de España, Tomás Roncero, periodista del Diario As y reconocido hincha del Real Madrid, había vaticinado un fracaso de la selección Argentina. Ahora, aseguró que la ronda en la que no avanzarán será los cuartos de final: “La Argentina de Messi no va a pasar de cuartos”.

El Chiringuito compara a James Rodríguez con Lionel Messi

Sin embargo, los comentarios de Roncero no terminaron allí e incluso agregó a una figura del fútbol mundial nacida en Colombia. “Messi ha marcado los mismos goles en cuatro mundiales que James en uno”, manifestó mientras vestía una camiseta de la selección de Ecuador, que hizo historia al ser la primera en ganarle un partido inaugural a la anfitriona de la Copa del Mundo.

Durante el Mundial de Brasil 2014, James le marcó a las selecciones de Grecia, Costa de Marfil, Japón, Uruguay (2) y Brasil. Luego de esto llegó al Real Madrid en donde jugó 134 partidos en dos etapas. La primera desde 2014, que se extendió hasta la temporada 2016-2017. Volvió a la Casa Blanca para la temporada 2019-2020, tras su paso por Bayern Munich de Alemania, y terminó su etapa como jugador del cuadro español en 2020 cuando fichó por el Everton de la Premier League. En España ganó dos títulos de La Liga, una Supercopa de España, dos Supercopas de Europa, dos UEFA Champions League y dos Mundiales de Clubes.

A horas del debut, Lionel Scaloni, del vigente campeón de América y la Finalissima aclaró que el combinado argentino de ninguna manera está “obligado” a ganar el mundial, algo a lo que pueden aspirar “no menos de ocho” equipos.

“El campeón no tiene que ser el que mejor juega, muchas selecciones lo pueden conseguir. Nosotros vamos a competir, a eso vinimos, a disfrutar y jugar, esperando que la gente de Argentina se sienta alegre de ver a una selección que juega al fútbol”, planteó Scaloni ante los medios.

Tras los partidos amistosos y algunas sesiones de entrenamiento, los 11 elegidos para el debut ante Arabia Saudita serían: Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cuti Romero y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Alejandro Papu Gómez, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

