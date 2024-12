La tragedia y la polémica del exfutbolista de Celta y Zaragoza, Fernando Cáceres: el tiroteo que casi le mata y la investigación por la muerte de su mujer

Fernando Cáceres, exfutbolista de Celta y Zaragoza. (Montaje Infobae España)

Pese a que el fútbol es uno de los deportes más famosos en todo el mundo, el paso por la élite no asegura la gloria eterna. Muchos sueñan con ser el próximo Messi o Maradona, pero llegar a ese nivel solo está en manos de ciertos elegidos. Y, aunque vestir la albiceleste se ha convertido en todo un privilegio, no siempre supone que la fama vaya a estar relacionada con defender sus colores.

El futbolista argentino Fernando Cáceres sabe bien lo que es eso. El exjugador del Real Zaragoza, el Valencia, el Celta o el Córdoba ha vuelto a salir a la palestra tras salir a la luz lo ocurrido con su mujer. Raquel Candia, falleció el lunes 2 de diciembre de 2024 tras caer desde un séptimo piso al patio interior del edificio. El suceso tuvo lugar en la localidad de Ramos Mejía, en el municipio de La Matanza (Argentina).

La mujer de 45 años se encontraba en su apartamento sola con el exdefensor; el análisis de las cámaras del edificio habrían descartado la presencia de una tercera persona. Según indicó el Clarín, un medio del país, el incidente sucedió en un apartamento situado en Suipacha 360, donde la pareja residía desde hacía solo once meses. Carlos Arribas, fiscal de Homicidios de La Matanza, apuntó que las líneas de investigación en las que trabajan están analizando si se trató de violencia de género, un suicidio o un accidente.

Un caso abierto

Actualmente, Cáceres no está imputado en el caso, pero se le catalogó como “identificado en la causa”. Arribas comentó que no habían interrogado al jugador y que esa gestión “quizás” se llevarían a cabo el martes o a lo largo de la semana. “Hicimos un relevamiento del departamento. Sacamos toda la prueba que consideramos y por ahora no se toma ningún temperamento”, comentó el fiscal.

El martes 3 de diciembre está programada la autopsia para poder determinar qué ocurrió en realidad. “No descartamos ninguna hipótesis. Es muy primario. Trabajamos sobre el escenario del hecho y vamos a ver qué sale en la autopsia”, explicó el fiscal.

El exdeportista va en silla de ruedas desde el año 2009 debido a las secuelas físicas que le dejó un impacto de bala en la cabeza que recibió durante un asalto. No obstante, varios miembros de la familia de la mujer han planteado dudas sobre lo ocurrido. Su madre y dos hermanos de la víctima denunciaron situaciones de violencia de género y se mostraron convencidos de que “alguien la mató”.

“Ellos vivían muy conflictivos. Siempre con violencia. Era una relación bastante agresiva por parte de él. Muy dramática. Hay testigos y vecinos que nos contaron que hubo violencia anteriormente y que se acercaron al balcón y la empujaron y cayó al precipicio”, contó uno de los hermanos. “Hay un culpable. Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron”, remarcó el otro hermano.

Qué ocurrió en 2009

El 1 de noviembre de 2009 la vida del exfutbolista de River y Boca cambió. El argentino recibió varios disparos a quemarropa en la cabeza cuando se resistía a que le robaran su BMW en Ciudadela. Posteriormente, se descubrió que la banda que cometió el crimen ya había sustraído más coches de alta gama en la zona.

Cáceres tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital Ramón Carrillo, donde permaneció varios días en coma. Tras 65 días allí, los médicos le dieron el alta, aunque el incidente le dejó graves secuelas físicas. No podía hablar, aunque en la actualidad ya sí, ni tampoco caminar. Perdió un ojo y masa cerebral, además, continúa con el proyectil en la cabeza.

Dos jóvenes, que en aquel momento tenían 17 años, fueron considerados penalmente responsables del asalto en un juicio que celebró el Tribunal Penal de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial de San Martín. Aunque, como desveló a Relevo, ya perdonó a ambos, los que considera víctimas de la sociedad y libera de toda culpa por lo que hicieron.