Rodri habla sobre su cántico contra Vinicius tras ganar el Balón de Oro: “En ningún momento falté el respeto a nadie”

El futbolista del Manchester City Rodri (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Rodrigo Hernández, más conocido como Rodri, se llevó el Balón de Oro. El jugador del Manchester City ha escrito su nombre en los libros del fútbol en general y del español en particular, al convertirse en el segundo jugador de España en ganar el premio a mejor jugador del mundo. Sin embargo, se vio envuelto en una polémica posterior a la gala debido a unos vídeos que circularon de la fiesta privada de celebración, donde se puede ver al centrocampista entonando unos cánticos en los que se acuerda del brasileño: “Ay Vinicius, Ciao, Ciao, Ciao”. Ahora, el jugador del City ha decidido pronunciarse sobre esta polémica.

En una entrevista en el programa El Partidazo de Cope, Rodri habló sobre los cánticos en la fiesta posterior a la gala del Balón de Oro y aseguró: “Al final es una fiesta privada en la que estoy, seguro que si al final metiéramos una cámara en cada una de nuestras casas…”. Y añade: “Es un momento en el que no estás pensando en nada más. En ningún momento falté el respeto a nadie, es una cosa más de rivalidad”. Por último, aclaró: “Respeto tremendamente a Vinicius, al Real Madrid, a cualquier jugador que haya tenido opción de ganar el Balón de Oro”.

Este vídeo no fue de lo único que habló el vigente ganador del Balón de Oro, sino también sobre la decisión del Real Madrid de no acudir a la gala cuando se enteraron de que Vinicius no sería el ganador. “Somos un país peculiar en el sentido de que somos antes de nuestro club que de nuestro país, cosa que no pasa en otros países”. Y es que, no es que ni siquiera acudieron al evento Bellingham o Dani Carvajal, que también eran aspirantes a llevarse el premio.

Vinicius Junior (AP Foto/Jose Breton)

“Sus razones tendrían, sus motivos tendrían. Yo no lo hubiese hecho de esa manera. Pero eso no quiere decir que estuviese bien o mal. Cada uno toma sus decisiones y ya está. No hay que darle muchas más vueltas”, aseguró. Además, afirmó que él votaría “a Carvajal seguro, y a Vinicius también”. Pero, ¿qué ocurrió en la gala? ¿Por qué ni Vinicius ni nadie del Real Madrid acudió a la gala de entrega del Balón de Oro?

Una gala sin la presencia del Real Madrid

La polémica se instaló en torno al Balón de Oro desde esa misma mañana, cuando Vinicius y toda la delegación del Real Madrid anunciaron que no iban a viajar a París ni estarían presentes en la gala. ¿El motivo? El delantero brasileño no recibiría el galardón, a pesar de que todo parecía indicar que era el favorito para ello. El jugador del club blanco se enteró durante la noche del domingo de que no sería el premiado y decidió no acudir a la gala. Florentino Pérez y el resto de su equipo decidieron respetar la decisión del delantero y actuar de la misma manera.

Las apuestas que llevaban meses apuntando a que sería el brasileño quien se hiciera con el premio cayeron por la borda. Es por ello que el club blanco decidió cambiar sus planes y la idea inicial de viajar a París fue anulada. Ni Vinicius ni la expedición del Real Madrid viajaron a la capital francesa, ya que consideraron que se trataba de una falta de respeto de la UEFA y del Balón de Oro la forma en la que se otorgó el premio.