El centrocampista español Rodri gana el Balón de Oro (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Rodrigo Hernández, más conocido como Rodri, se lleva el Balón de Oro. El jugador del Manchester City ha escrito su nombre en los libros del fútbol en general y del español en particular, al convertirse en el segundo jugador de España en ganar el premio a mejor jugador del mundo. El centrocampista español ganó la temporada pasada la Premier League y tuvo un papel importante durante la Eurocopa que levantó la selección española en Alemania. Y ahora, la UEFA ha reconocido ese esfuerzo y relevancia durante la pasada campaña con el Balón de Oro.

El Teatro del Châtelet de París volvía a abrir sus puertas para acoger un año más la entrega del Balón de Oro. Didier Drogba y Sandy Heribert, ejercieron como maestros de ceremonia, fueron los encargados de conducir el evento a lo largo de los distintos premios. Rodri, ayudado por dos muletas, atrajo todas las miradas en la alfombra roja, así como su aparición en el escenario junto al resto de los nominados tanto masculinos como femeninos.

A pesar de una lesión reciente que ha afectado al equipo inglés, su desempeño ha sido crucial tanto en el club como en la selección española, donde fue nombrado el mejor jugador de la Eurocopa. El año de Rodri comenzó con un revés en la Community Shield, donde el Manchester City cayó ante el Arsenal en penaltis. Sin embargo, el equipo se recuperó rápidamente al ganar la Supercopa de Europa contra el Sevilla, un partido en el que Rodri fue clave al asistir en el único gol de su equipo. En la Premier League, su presencia fue casi constante, participando en 34 de los 38 partidos, y contribuyendo con 8 goles y 9 asistencias.

En el ámbito internacional, el centrocampista fue fundamental para el Manchester City en el Mundial de Clubes, torneo que el club ganó por primera vez en su historia. Sin embargo, no todo fue éxito, ya que el equipo fue eliminado en los cuartos de final de la Champions League por el Real Madrid, nuevamente en una tanda de penaltis. Durante esta competición, Rodri sumó un gol y tres asistencias. Durante esta campaña, su carrera se ha visto interrumpida por una lesión en el ligamento cruzado que lo mantendrá alejado del terreno del juego prácticamente hasta el final de la temporada.

El centrocampista de la selección española Rodri (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Con la Eurocopa en su haber y un papel destacado en el Manchester City, Rodri Hernández se perfilaba como el sucesor de Leo Messi para el Balón de Oro, superando a otros contendientes como Vinicius Jr. Su influencia en el campo y sus logros colectivos e individuales han inclinado la balanza a su favor en esta prestigiosa competición y han favorecido que sea él, quien finalmente gane el Balón de Oro

Un premio manchado por la polémica

La polémica se instaló en torno al Balón de Oro desde esta mañana, cuando Vinicius y toda la delegación del Real Madrid anunciaron que no iban a viajar a París ni estarían presentes en la gala. ¿El motivo? El delantero brasileño no recibirá el galardón, a pesar de que todo parecía indicar que era el favorito para ello. El jugador del club blanco se enteró durante la noche del domingo de que no sería el premiado y ha decidido no acudir a la gala. Florentino Pérez y el resto de su equipo han decidido respetar la decisión del delantero y actuar de la misma manera.

Los favoritos empezaron a acaparar todas las apuestas, con Vinicius a la cabeza de todos ellos. El delantero del Real Madrid era uno de los nombres que más se escuchaban cuando se hablaba de este galardón. Todos daban por hecho que sería él quien se llevaría el premio. Sin embargo, un cambio de guion se ha colado en el último momento, dando un giro de 180 grados a la cita futbolera, dejando vacíos los asientos que debían ocupar tanto el delantero brasileño como el resto de miembros del staff del Real Madrid.

El jugador se enteró durante la noche del domingo de que no sería él quien ganaría el Balón de Oro. Las apuestas que llevan meses apuntando a que será el brasileño quien se haga con el premio han caído por la borda. Es por ello que el club blanco ha tenido que cambiar sus planes y la idea inicial de viajar a París ha sido anulada. Ni Vinicius ni la expedición del Real Madrid viajarán a la capital francesa. Consideran que se trata de una falta de respeto de la UEFA y del Balón de Oro la forma en la que se otorga el premio.