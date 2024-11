La tarea pendiente de Carlos Alcaraz para la próxima temporada si quiere hacer frente a Sinner

Alcaraz reacciona durante su partido ante Ugo Humbert en el Masters de París (AP Foto/Michel Euler)

Carlos Alcaraz ha tenido su mejor temporada desde que entró en el panorama profesional. Carlitos ha conseguido sumar dos de los cuatro grandes de la campaña 2024 con un tenis a la altura de los grandes maestros. Sin embargo, el joven campeón ha tenido una oleada de idas y venidas y su nivel ha dejado mucho que desear en algunas ocasiones, con eliminaciones tempranas en importantes citas. Su rendimiento en Grand Slam no preocupa tanto: con Roland Garros y Wimbledon, este por segundo año consecutivo, el esfuerzo es innegable. Por otro lado, es cierto que esta regularidad que el español ha encontrado en la Chatrier y en el All England Club no ha sabido trasladarla a otras parcelas: los Máster 1.000.

Fruto de esa irregularidad en el resto del circuito ATP, el de El Palmar se encuentra más cercano del tercer puesto del ranking ATP que del primero, en manos de Jannik Sinner por una considerable diferencia de puntos. Con su temprana eliminación del Máster de París, Alcaraz deja atrás una oportunidad acercarse al italiano y, además, ve cómo su número dos puede verse en peligro por el alemán Zverev, que le sigue de cerca.

Un paso atrás en los Máster 1.000

Aunque uno de los objetivos de Carlos es hacerse con el máximo número de títulos de Grand Slam, también tiene la ilusión de consagrarse como mejor jugador por el mayor tiempo posible. Para lograr eso, el español deberá conseguir mantener su nivel de juego estable durante toda la temporada, algo que todavía no ha conseguido. A pesa de que Alcaraz demuestra en las grandes citas que tiene un talento superior al resto, hay ocasiones en las que comienza torcido los encuentros y no alcanza el nivel esperado. Este es el caso de los Máster 1.000, los torneos que se sitúan entre medias de los grandes a modo de preparación y que brindan grandes puntos ATP.

Por todo ello, con una mala performance en este tipo de torneos, el español deja escapar un buen puñado de puntos, lo que le hace prácticamente imposible disputar el número uno. Por lo contrario, su máximo rival en la actualidad, Jannik Sinner, es todo lo contrario. El italiano es capaz de mantener su nivel en este tipo de competencias, donde a pesar de no poder ganar todos los torneos, consigue llegar a rondas muy avanzadas, a diferencia con el español.

Un peor porcentaje que hace peligrar su top 2

La temporada 2024 en términos de estadísticas de Carlos no son malas ni mucho menos. Tiene números de victorias destacados y a un gran nivel, pero son insuficientes en un circuito donde hay jugadores de gran calidad como Zverev, Sinner o el gran Novak Djokovic, que está por volver a su mejor versión. Al hilo de ello, el murciano ha empeorado su porcentaje de victorias en Master 1.000 respecto a las dos pasadas campañas, algo que destaca, ya que ahora es más madura tenísticamente que en el pasado: tiene un 76.1% por el más 79% que rondaba en años pasados, como explica Eurosport.

Ahora, Alcaraz deberá esperar para ver si Zverev consigue arrebatarle el segundo puesto, algo que parece inevitable por la buena dinámica que tare el alemán. De ser así, serían malas noticias para el español, que podría llegar al primer grande de la siguiente temporada como tercer clasificado, con lo que eso puede suponer para el encuadre final del Abierto Australia.

Zverev celebra la victoria. (AP Foto/Michel Euler)