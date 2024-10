Vuelven a pillar fumando a Wojciech Szczesny y no piensa dejarlo: fue tras la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid

El nuevo portero del FC Barcelona Wojciech Szczesny (REUTERS/Albert Gea)

Las restricciones que tienen los deportistas y que aparecen por contrato son amplias y van desde deportes que no pueden practicar, como el esquí o el snowboard, a mantener una vida saludable. Aunque lo cierto es que los acuerdos y contratos a los que llegan los jugadores pueden variar y personalizarse para cada uno de ellos. Fumar es otro de los aspectos que suele estar prohibido para todos los jugadores. Sin embargo, hay un jugador que ha afirmado que fuma y que no piensa dejarlo. Tal es la situación que incluso le pillaron fumando tras la victoria de este sábado del FC Barcelona ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Fue durante el primer Clásico de la temporada, la cita más importante del año que enfrentaba a los eternos rivales, las cotas de interés disparadas y los tres puntos en juego. El FC Barcelona dejó muestra ante los blancos de lo que venía evidenciando desde que la temporada dio el pistoletazo de salida: una superioridad que hacía años que no mostraba. El club azulgrana dio un recital de fútbol y mostró su superioridad durante la segunda mitad, después de haber ganado la partida táctica en la primera. El Santiago Bernabéu fue el escenario sobre el que los culés protagonizaron toda una fiesta y esta euforia se extendió a los vestuarios tras el encuentro.

El 0-4 que había certificado ante el Real Madrid bien merecía una celebración a la altura de las circunstancias y Wojciech Szczesny, que vivía su primer Clásico, disfrutó de la victoria por todo lo alto, a pesar de que todavía no ha tenido grandes minutos sobre el verde. El propio FC Barcelona compartió imágenes de la celebración de los jugadores en el vestuario. La plantilla vibraba, se abrazaba y celebraba. Pero, en medio de esa festividad se coló un detalle que probablemente no querían que saliera a la luz.

El portero polaco, que estaba junto a Lamine Yamal, aparecía en el vídeo detrás de sus compañeros, alejado de los focos y del protagonismo. Pero lo que estaba haciendo no ha pasado inadvertido: el guardameta estaba fumando. Una cuestión inusual en un futbolista de la talla de Szczesny, aunque fue el mismo quien confesó este vicio al poco tiempo de que su fichaje por el club azulgrana se hiciera oficial el pasado 22 de septiembre después de que Robert Lewandowski le llamara para favorecer su incorporación.

Szczesny confiesa que fuma

Fue durante una entrevista con Mundo Deportivo, cuando el jugador confesó dicha adicción. “No es asunto de nadie si fumo. Creo que no afecta y lo que hago en el campo de fútbol es trabajar el doble de duro. Si alguien piensa que cambiaré mi forma de ser en mi vida personal, puede pensarlo de nuevo porque yo soy quien soy. He sido así toda mi vida y estas cosas simplemente no son asunto de nadie. Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa”, aseguró el portero del FC Barcelona.

Durante su etapa en el Arsenal ya fue factor que provocó controversia con el entonces entrenador del club inglés. Tras un partido, sorprendieron Szczesny fumando en el vestuario, lo que generó una polémica con Arsene Wenger, que prohibía fumar en las instalaciones deportivas. “En aquella época fumaba con regularidad y mi jefe lo sabía muy bien. Simplemente, no quería que nadie lo hiciera en los vestuarios. Pero, después del partido, con la adrenalina todavía alta, fui a una esquina de las duchas, lejos del equipo, y encendí un cigarrillo. Pensé que nadie me vería, pero alguien lo hizo y se lo dijo a Wenger”, recuerda. Hasta el momento, el club azulgrana no se ha pronunciado al respecto sobre esta cuestión, aunque continúa siendo algo sorprendente entre los futbolistas.