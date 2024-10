El Real Madrid y LaLiga anuncian que iniciarán una investigación por los insultos racistas a Lamine Yamal y Raphinha durante ‘El Clásico’

El brasileño del Barcelona, Raphinha, celebra su gol ante el Real Madrid (AP Foto/Manu Fernández)

El Clásico acabó con polémica, como era de esperar, sin embargo, no fue sobre el césped, sino en las gradas. El FC Barcelona dio un recital de fútbol y mostró su superioridad durante la segunda mitad, después de haber ganado la partida táctica en la primera al Real Madrid. Mientras los jugadores azulgranas vivían toda una fiesta en el Santiago Bernabéu, los aficionados madridistas mostraron la peor cara del deporte. Lamine Yamal y Raphinha recibieron insultos racistas procedentes de las gradas locales. “Puto moro” y “a vender pañuelos al semáforo” fueron algunos de los gritos que mancharon la noche del FC Barcelona. Ahora, el Real Madrid, LaLiga y el Gobierno se han pronunciado sobre estos hechos.

La noche vaticinaba espectáculo. Y los 22 lo hicieron posible. Y las gradas también, aunque no el esperado. Fue tras el gol de Lamine Yamal en el minuto 77, los aficionados del Real Madrid, con un 0-3 abajo en el marcador, comenzaron a insultar a dos de los jugadores del FC Barcelona. En el momento, nadie fue consciente de lo ocurrido, pero las redes han compartido los hechos y rápidamente se han extendido. El club blanco, por alusiones, inmediatamente compartía un comunicado oficial denunciando los insultos.

“El Real Madrid condena de manera rotunda cualquier tipo de comportamiento que implique racismo, xenofobia o violencia en el fútbol y en el deporte, y lamenta profundamente los insultos que unos pocos aficionados profirieron anoche en uno de los córners del estadio. El Real Madrid ha abierto una investigación a fin de localizar e identificar a los autores de estos lamentables y deleznables insultos, para poder adoptar las medidas disciplinarias y judiciales pertinentes”, rezaba el escrito del club blanco. A él se unían pocos minutos después LaLiga, con una postura que seguía la misma línea que la del club liderado por Florentino Pérez.

“Ante los hechos ocurridos durante el transcurso del partido Real Madrid CF – FC Barcelona, en el que se observaron intolerables conductas racistas, LALIGA denunciará de forma inmediata los insultos y gestos racistas recibidos por los jugadores del FC Barcelona ante la Sección de Odio de la Brigada de Información de la Policía Nacional, informando de ello al Excmo. Fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. LALIGA condena enérgicamente estos hechos sucedidos en el Santiago Bernabéu y continúa firme en su compromiso de erradicar cualquier tipo de conducta racista y odio dentro y fuera de los estadios. En el deporte no hay lugar para esta lacra”, recogía el comunicado de la institución española.

Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal y Lewandowski (REUTERS/Juan Medina)

El Gobierno se pronuncia sobre los insultos racistas

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno luchará contra los insultos racistas que algunos aficionados que estaban presentes en el Santiago Bernabéu profirieron contra Lamine Yamal y ha incidido en que no van a permitir que en el deporte se normalicen este tipo de agresiones. “Los insultos racistas dirigidos a Lamine Yamal en el Clásico son todo contra lo que vamos a luchar desde el Gobierno. No vamos a permitir que en el deporte se normalicen agresiones que no toleramos en otros espacios. Total apoyo a los jugadores y a la denuncia de LaLiga”, escribía la ministra en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

Estos hechos muestran la lacra que aún a día de hoy continúa muy presente en el fútbol y en los estadios. Lamine Yamal y Raphinha fueron objeto de los insultos racistas que se escucharon durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Unos insultos que mancharon la gran goleada que protagonizaron los azulgranas en el Santiago Bernabéu.