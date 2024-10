Szczesny, la ausencia en el once del FC Barcelona: un fichaje ‘in extremis’ que todavía no ha debutado

El nuevo portero del Barcelona Wojciech Szczesny (REUTERS/Albert Gea)

El pasado 22 de septiembre, el FC Barcelona perdía a uno de sus mejores jugadores: Ter Stegen. Fue durante el partido ante el Villarreal, cuando el portero, tras un salto, se fue al suelo. Con el guardameta alemán tumbado sobre el verde, los peores presagios pasaron por la mente de todo el club azulgrana y de los aficionados. Finalmente, los médicos lo confirmaron: rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha. A partir de ese momento, la maquinaria comenzó a moverse para conseguir un portero cuanto antes. Y entonces la llamada de Robert Lewandowski convenció a Wojciech Szczesny de que fichara por el club azulgrana. El 2 de octubre se hizo oficial, hasta el momento todavía no ha jugado ningún partido con la camiseta de su nuevo equipo.

El polaco había anunciado su retirada durante el mes de agosto, después de acordar su salida con la Juventus. Desde entonces, se encontraba instalado con su familia en Marbella. Entonces se produjo la lesión de Ter Stegen y, tras pasar las pruebas pertinentes, los médicos informaron de que el guardameta estaría de baja durante ocho meses. Fue entonces cuando su compatriota se acordó de él y con una llamada le convenció para que fichara por el club azulgrana.

Robert Lewandowski cogió el teléfono para ponerse en contacto con él y preguntarle si volvería de su retiro para jugar en el Barcelona. “Robert fue la primera persona que me llamó para ver si existía la posibilidad de que me pudiera sumar al Barcelona porque yo estaba retirado. Al principio, no estaba preparado para nuevos retos. Pero lo hablé con mi familia y con mis amigos y todos me dijeron que sería un error no aceptar este reto. Por eso, Robert jugó un rol muy importante.

Ahora, tras varias semanas desde su llegada a Barcelona, todos esperaban que por fin se pusiera el traje de gala y saltara al Estadi Olímpic Lluís Companys para recibir al Sevilla. Pero no ha sido así. Iñaki Peña ha sido el encargado de defender la portería azulgrana. Una decisión que ya anunció Flick antes del encuentro y, según detalló, serán pocas las competiciones que dispute. “Estoy contento de que diga que está listo para jugar, pero no hay ninguna razón para cambiar de portero. Iñaki Peña jugará contra el Sevilla”. En el corto plazo, será el 13 del Barcelona quien se sitúe bajo palos en todas las competiciones, aunque puede que ceda a su compañero la Copa del Rey, para tener descanso. Será Flick quien tenga la última palabra al respecto.

Ter Stegen abandona el partido ante el Villarreal en camilla (AP Photo/Alberto Saiz)

El sueldo de Wojciech Szczęsny

El nuevo defensor de la portería del Barça había firmado un acuerdo de rescisión de contrato con la Juventus por el que cobra 4 millones de euros sin trabajar. Ahora llega al equipo azulgrana con un sueldo mucho menor. Algo que no dudó en confesar ante los periodistas: “Por primera vez en mi vida gano menos que todos vosotros”. Pero, ¿cuál es su sueldo? Según adelantó Sport, el salario del guardameta rondaría los tres millones de euros.