Nadal desata la locura para la final de la Copa Davis: entradas hasta los 33.600 euros en reventa

El tenista español Rafa Nadal (AP Foto/Manu Fernandez)

El pasado 10 de octubre, Rafa Nadal sorprendió a todo un país al anunciar que colgaba la raqueta y se alejaba de las pistas. El rey de la pista batida decía adiós (al menos como jugador) al deporte que se lo ha dado todo, títulos, trofeos, amigos.... Una noticia que no cayó en saco roto ni para sus compañeros de circuito, ni para sus seguidores, quienes no dudaron en pronunciarse a través de redes sociales para darle su adiós. Sin embargo, todavía le queda un último baile: la final de la Copa Davis. Allí será donde diga adiós definitivamente y los aficionados no han querido perderse este gran acontecimiento.

La Copa Davis enfilará su fase final durante los días 19 y 24 de noviembre, con Málaga como escenario de la gran función. El contexto y la situación han provocado que se eleve la expectación del torneo. Hace unas semanas, David Ferrer revelaba que Nadal estaría en la Copa Davis. Y no solo eso: “Si está bien y lo veo entrenar correctamente, va a jugar individuales”. Unas declaraciones que ya dispararon el interés de los españoles y, en general, de todos los aficionados al tenis. Tras un 2023 casi en blanco y un 2024 intermitente, el runrún sobre la retirada de Nadal ganaba fuerza, a pesar de que el de Manacor se resistiera a ello.

Por ello, después de que Rafa anunciara que su último torneo sería la Copa Davis, las cotas de interés se dispararon hasta arrasar con las entradas para el torneo. Tal ha sido la expectación que ha generado que la organización ya ha colgado el cartel de sold out para presenciar la final en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga. De esta forma, los aficionados que quieran estar presentes deberán rascarse los bolsillos en la reventa.

El tenista español Rafa Nadal (REUTERS/Tony O'Brien)

Algunas páginas como Viagogo, el precio de las entradas para ver a Rafa Nadal oscilan entre los 1.500 euros y los 33.600 euros, para la entrada de cuartos de final que se disputa entre España y Países Bajos. Un elevado precio y más teniendo en cuenta que su precio de venta en la plataforma oficial era de 48 euros, siendo la más cara la entrada VIP que ascendía hasta los 525 euros. Y es que nadie quiere perderse el último baile de Nadal en el mismo torneo que disputó primera vez con tan solo 17 años. Fue de rebote, gracias a las ausencias de Juan Carlos Ferrero y Carlos Moyá; pero deslumbró a todos los allí presentes.

El adiós de Rafa

Fue a través de un vídeo en redes sociales como el tenista de Manacor ha anunciado su decisión. “Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La verdad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil y que me ha llevado tiempo tomarla”, comenzó asegurando el español. “Pero en esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar”, continuaba.

Tras ello, anunciaba que su último partido sería en la Copa Davis, para “cerrar el círculo”. “Una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004″, recordaba. Y lo hará con el Palacio de los Deportes de Málaga hasta la bandera, donde se escuchará por última vez ese ya mítico “Vamos, Rafa” que le ha acompañado a lo largo de su carrera por todos los estadios que ha pisado.

Rafa Nadal se retira del tenis: "Mil gracias a todos"