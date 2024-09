Courtois se lesiona en el derbi madrileño: qué le ocurre y cuántos partidos estará de baja

Thibaut Courtois en una acción con Ángel Correa. (Ana Beltrán/REUTERS)

La plaga de las lesiones vuelve a planear sobre el Real Madrid, uno de los equipos más castigados desde que comenzó LaLiga. El club blanco tuvo que afrontar el inicio de la temporada sin Camavinga. Sufrió “un esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda” durante el entrenamiento previo a la Supercopa de Europa. A esta lista se sumaron Tchouaméni, Bellingham, Ceballos, Alava o Mbappé, al que se le diagnosticó una “lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”.

Sin embargo, se ha sumado un nuevo jugador a la fila de la enfermería. Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, preocupó a los seguidores merengues durante el partido en el Metropolitano del domingo 29 de septiembre. El belga se echó mano a su pierna izquierda. Esta imagen recordó uno de los momentos más duros para el portero, ya que el 10 de agosto de 2023 se rompió el ligamento cruzado de esa misma pierna.

El momento en el que Thibaut Courtois se da cuenta de que tiene un problema en su pierna🧐



El portero del Real Madrid sufre una lesión en el abductor #Super8 pic.twitter.com/TbQgOwYi8p — DAZN España (@DAZN_ES) September 30, 2024

El club publicó que: “Tras las pruebas realizadas hoy (30 de septiembre) a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el abductor de la pierna izquierda”. Desde la entidad de la capital no se ha indicado cuánto tiempo se estima que estará de baja y, como suele ser habitual en sus comunicados, han indicado que queda “pendiente de evolución”.

No obstante, desde el Diario As han informado que el meta del Real Madrid no estaría disponible para Carlo Ancelotti hasta después del parón de selecciones de octubre. Los combinados nacionales se volverán a poner sus camisetas entre el 7 y el 15 de octubre.

Un sustituto de categoría

Andriy Lunin durante la pretemporada en Estados Unidos. (Daniel Bartel/USA TODAY Sports)

Pese a los rumores de la posible marcha de Andriy Lunin, el portero ucraniano renovó su contrato con el club de la capital. El 13 de septiembre se hizo público el nuevo acuerdo del futbolista, que vinculaba a ambos hasta el 30 de junio de 2030.

Durante la temporada 2023/2024, el técnico italiano fue testigo de la fiabilidad de Lunin bajo palos, quien salvó a los suyos en varias ocasiones durante la última edición de la Champions. Su actuación le llevó a ser candidato a ganar el Trofeo Yashin al mejor portero de la temporada 2023-2024, “en la que sus actuaciones fueron fundamentales para que el Real Madrid consiguiera los tres títulos: Champions League, Liga y Supercopa de España”, como indicaron en el comunicado del club.

Él será el encargado de cubrir la retaguardia blanca frente al Lille (Champions) el 2 de octubre y contra el Villarreal el 5 de octubre. En función del avance de la lesión de Courtois, también podría estar en el encuentro contra el Celta de Viga del 19 de octubre.

Tras la rotura de cruzado del titular, el Real Madrid optó por fichar a Kepa Arrizabalaga, procedente del Chelsea. No obstante, el ucraniano, que no había logrado ganarse un hueco fijo hasta la fecha, ganó el particular duelo con el español. Pese a que, tras la recuperación del belga, el puesto de portero vuelva a estar ocupado, como indicó Ancelotti, Lunin tendrá otra oportunidad de destacar bajo la armadura blanca.