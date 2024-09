El bastión de Florentino Pérez en peligro: sin conciertos en el Bernabéu ni aparcamientos

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez. (Gabriel Luengas/Europa Press)

El proyecto del Estadio Santiago Bernabéu se planteó como uno de los más modernos y ambiciosos del mundo del fútbol. Sin embargo, Florentino Pérez está teniendo que hacer frente a los primeros varapalos que atraviesa el templo del Real Madrid. Situado en pleno Chamartín, el estadio blanco se posicionó como uno de los grandes espacios para conciertos en la capital, llegando a desbancar al Metropolitano.

Entre las estrellas que han logrado actuar en el césped del vigente campeón de Champions están Duki, Karol G o Taylor Swift. No obstante, muchas estrellas se han quedado con las ganas de ver llenas las gradas de fans. Las constantes quejas de los vecinos de la zona por el ruido han provocado que se aplacen varias de las fechas que estaban confirmadas. Ni Aitana, ni Lola Índigo, ni Dellafuente podrán montar su escenario en el campo. La prórroga se mantendrá, como mínimo, hasta abril.

Aun así, no está claro que la actividad extradeportiva se reanude en primavera. Pese a todas las modernidades que se incorporaron en el recinto, como la cubierta retráctil, el videomarcador 360º o el invernadero subterráneo, no se incorporó un sistema de insonorización. Esta situación ha generado malestar en el vecindario, que han visto perturbado su descanso y su sueño. Una vez acabado el estadio, solucionar la cuestión de los ruidos no se plantea como una tarea sencilla.

No obstante, este no es el único revés que ha tenido que sortear el presidente del club. El mega proyecto merengue tenía como objetivo reportar grandes cantidades de dinero al equipo y convertirse en un centro de ocio, más allá de los partidos. Por otro lado, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid ha ordenado la paralización de las obras en los alrededores del Santiago Bernabéu, donde se está construyendo dos aparcamientos subterráneos y un túnel. La construcción corre a cargo del Real Madrid, con la autorización del Ayuntamiento de la capital.

Estadio Santiago Bernabéu. (Eduardo Parra/Europa Press)

“Ambas entidades, al continuar en la realización de los trabajos afectados por la resolución administrativa revocada, están obviando la consecuencia natural que se desprende de la anulación pronunciada (...) y con ello, a su vez, están asumiendo el riesgo que para los costes de ejecución supone seguir con los trabajos de las infraestructuras proyectadas, si posteriormente la sentencia apelada deviniera firme y tales obras no pudieran finalizarse”, se apuntó en el fallo.

La paralización de las obras no es definitiva, ya que el tribunal deberá resolver el recurso que interpuso el Ayuntamiento madrileño el pasado mes de mayo. En él se anulaba el acuerdo para la construcción del parking. Pese a ello, el viernes 27 de septiembre, el gobierno comunicará al Real Madrid la necesidad de paralizar las obras en un máximo de 10 días.

Cuánto dinero está perdiendo el Real Madrid

Karol G durante su actuación el pasado 20 de julio en el Santiago Bernabéu. (JP Gandul/EPA)

Más allá del descontento de los fans, que ya habían comprado una entrada, y de los vecinos, las malas noticias tienen una repercusión negativa en el equipo. El club blanco no ingresará lo que tenía pensado por los shows musicales. Aproximadamente, perderá 400 millones de euros que tenían estimado recibir por la explotación del recinto.

La temporada pasada, cuando el estadio todavía no estaba terminado, ingresaron un total de 1.073 millones de euros. Es decir, un incremento de 230 millones de euros, lo que supone un 27 % más. “Será en 2024/25 cuando el estadio se encuentre en plena operación de todos sus negocios”, anunció el club en un comunicado.

“La finalización de la obra va a tener su correspondiente efecto en los ingresos del estadio, que si bien ya han aumentado durante el ejercicio 2023/24, va a ser en el ejercicio 2024/25 cuando el estadio se encuentre en plena operación de todos sus negocios, lo que se va a traducir en un incremento adicional significativo de dichos ingresos”, añadió.