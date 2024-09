La rajada de Uche contra los árbitros españoles: “Son muy malos”

El defensa del Sevilla Marcão, disputa un balón con el delantero del Getafe Christantus Uche durante el encuentro de LaLiga (EFE/ Raúl Caro)

Desde que LaLiga dio el pistolezo de salida, los árbitros han suscitado cierto protagonismo en muchos de los encuentros que se han disputado. El último, el partido entre el Real Madrid y el Alavés, donde varios jugadores terminaron amonestado o la polémica por la no expulsión de Endrick. Ahora un jugador del Getafe se ha pronunciado sobre los colegiados españoles. Se trata de Christantus Uche, el delantero del club madrileño, quien no ha dudado en transmitir su opinión ante las decisiones arbitrales.

El jugador ha expresado su descontento con las decisiones arbitrales en LaLiga. El delantero del Getafe, que ha recibido más faltas que cualquier otro en la competición, manifestó su frustración en una entrevista con ESPN, donde criticó duramente a los árbitros por su desempeño en los primeros partidos de la temporada. Uche, quien llegó al Getafe este verano desde la Primera RFEF, ha sido uno de los fichajes más comentados en las primeras jornadas del campeonato. Sin embargo, su experiencia en la Primera División ha estado marcada por su descontento con el arbitraje.

“En los primeros dos o tres partidos de La Liga he visto con mis ojos que los árbitros son muy malos. Me pegaban y el árbitro simplemente decía que me levantara. No, es falta y tiene que señalarla. Pero si pegan a otra persona, el árbitro simplemente lo pita y es muy doloroso. Es muy doloroso. No puedes hacer nada y no tienes ningún poder. El árbitro tiene poder para hacer lo que quiera. No, tiene que detenerlo. No es bueno”, aseguró Uche a dicho medio.

Uche es el jugador que más entradas sufre

El jugador nigeriano ha sido objeto de 19 faltas sancionadas, superando a otros jugadores como Lamine Yamal y Take Kubo, quienes han recibido 18 y 16 faltas respectivamente. Esta situación es particularmente notable dado el rol que desempeña Uche en el campo, lo que ha llevado al jugador a pedir más protección por parte de los árbitros. El futbolista que encabeza el ataque del Getafe ha dicho basta ante la pasividad de los colegiados ante las entradas que recibe.

La llegada de Uche al Getafe fue vista como un refuerzo significativo para el equipo, y su desempeño ha sido seguido de cerca por aficionados y expertos. Sin embargo, sus críticas al arbitraje han puesto de manifiesto un problema recurrente en el fútbol: la percepción de injusticia y la falta de protección para los jugadores más vulnerables a las faltas. El Getafe espera que las autoridades del fútbol tomen en cuenta las preocupaciones de Uche y trabajen para mejorar la calidad del arbitraje en la liga. Mientras tanto, el jugador continúa siendo una pieza clave para su equipo, a pesar de las dificultades que ha enfrentado en sus primeros partidos en la Primera División.